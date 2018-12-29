29 ARALIK 2018ÜYE GİRİŞİHESABIM
İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatlarıyla; 28 Aralık 2018 Cuma günü 02.00 - 14.00 saatleri arasında İstanbul genelinde aranan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince yürütülen operasyona 789 ekip ve bin 650 personel katıldı. Yapılan dev operasyon kapsamında 2 bin 617 adrese baskın düzenlendi.
DEV OPERASYONDA 903 KİŞİ YAKALANDI
Baskınlarda yaralama suçundan 187 kişi, hırsızlık suçundan 114 kişi, iş yeri, konut dokunulmazlığı ihlali suçundan 63 kişi, dolandırıcılık suçundan 47 kişi, silahla tehdit suçundan 42 kişi, mala zarar verme suçundan 41 kişi, Görevi yaptırtmamak için direnmek ve hakaret suçundan 36 kişi, 6136 SKM suçundan 25 kişi, cinsel istismar- cinsel saldırı suçundan 18 kişi, yağma- gasp suçundan 15 kişi, taksirle yaralama- ölüme neden olma suçundan 11 kişi, sahtecilik suçundan 10 kişi, şantaj- fuhuş suçundan 7 kişi, uyuşturucu madde ticareti suçundan 6 kişi, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçundan 4 kişi, 5607 SKM suçundan 3 kişi, adam öldürmek suçundan 2 kişi, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 2 kişi, diğer suçlardan 270 kişi olmak üzere toplamda 903 aranan şahıs yakalandı.
Yakalanan şahıslar arasında 20 yıla kadar hapis cezalı 2 şahıs, 10 yıla kadar hapis cezalı 17 şahıs, 5 yıla kadar hapis cezalı 73 şahıs, 2 yıla kadar hapis cezalı 405 şahıs, G. Tevkifli olarak aranan 406 şahıs bulunduğu öğrenildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!