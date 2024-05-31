İstanbul Park, uluslararası organizasyonların tümüne talip olacak

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Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı, İstanbul Park'a mümkün olan bütün uluslararası organizasyonları getirmek istediklerini söyledi.

Üçlertoprağı, İstanbul Park'ta, milli pilot Cem Bölükbaşı ile birlikte AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Pisti 29 Mayıs itibarıyla yeni işletmecisinin devraldığını belirten TOSFED Başkanı, "Burası aslında bir kangren haline dönmüştü. Yıllardır bugünü bekliyorduk. Devletimiz buraya çok büyük yatırım yaptı. Son bir yıldır çok sıkıntılı bir durum vardı. Bütün süreçler tamamlandı ve ihale sonucunda burayı yeni bir firma devraldı. Haklarımız ve ilgili şirketin talebi üzerine buradaki tesisin yönetiminden ve sportif olarak işleyişinden sorumlu olacağız. Çok mutluyuz." diye konuştu.

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"Yıllar sonra buraya milli sporcularımız ve halkımız erişebilecek." diyen Üçlertoprağı, "Milli sporcularımız antrenman yapabilecek. Yarışlarımızı düzenleyebileceğiz. Sporcularımız yurt dışındaki yarışlara daha hazır gidebilecek. Formula 1 şartı var 2026'da. Formula 1 ile sınırlı tutmayıp mümkün olan bütün uluslararası serileri buraya getirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Burası artık Uluslararası Otomobil Federasyonunun (FIA) da önemli merkezlerinden biri olacak. İnşallah ülkemize ve sporcularımıza hayırlı olur." ifadelerini kullandı.

Pistin son durumu hakkında da bilgi veren Üçlertoprağı, şunları kaydetti:

"Devletimiz burayı FIA çerçevesinde birinci sınıf yarış pisti olarak yaptı. Bu, Formula 1'e hazır halde bulunması demek. Bütün teknik ekiplerimiz bir rapor hazırlıyor. Hassas ve teknik ekipmanlar mevcut. Yarış yapılabilir kıvama gelmesi bir süreç. İlk yarışımızı yapıp tüm sporcularımızı davet edeceğiz. Bunun için sistemleri ayağa kaldırmamız ve durumu anlamamız lazım. İnşallah en kısa sürede burayı ayağa kaldırıp ilk yarışımızı gerçekleştireceğiz."

CEM BÖLÜKBAŞI: İLK DEFA ÖZGÜRCE İÇİNDE YÜRÜYÜP PİSTİ GÖREBİLİYORUZ

Milli pilot Cem Bölükbaşı ise "Artık burada antrenman yapma şansına erişebileceğiz. Herhangi bir seride bir antrenman yapabilmek için Avrupa'ya veya ABD'ye gitmem gerekiyordu. Şimdi aynı şehirde böyle bir yeri kullanmak antrenmanlarımı çok daha fazla kolaylaştıracak. İlk defa elimizde böyle bir pist olabilecek. Umarım herkes faydalanabilir." şeklinde görüş belirtti.

Pistten en verimli şekilde faydalanmaya çalışacaklarını aktaran Cem Bölükbaşı, "İlk defa özgürce içinde yürüyüp pisti görebiliyoruz. Burada Formula ya da başka bir araçla antrenman yapmak için sabırsızlanıyorum. Hiç böyle bir şansım olmamıştı. Umarım burayı antrenman sahası olarak kullanmaya en yakın zamanda başlarız. Bu da bizim için bir avantaj olacak. Sonuna kadar kullanmaya çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.