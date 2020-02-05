05 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin ihracatının yüzde 38'ini sırtlayan İstanbul yılın ilk ayında 5 milyar 611 milyon 591 bin dolarlık ürün satışı gerçekleştirdi.
Daha önce 2014'te 5 milyar 402 milyon 588 bin dolar, 2018'de 5 milyar 137 milyon 158 bin dolar ve 2019'da 5 milyar 526 milyon 951 bin dolarlık dış satıma imza atan kent, bu yıl ihracatta en iyi ocak ayı performansını gerçekleştirdi.
KONFEKSİYON İLK SIRADA
İstanbul'dan ocak ayında 27 farklı sektörden ihracat gerçekleştirilirken, hazır giyim ve konfeksiyon ilk sırada yer aldı.
Geçen ay İstanbul ihracatının yüzde 18.5'ine denk gelen 1 milyar 36 milyon 607 bin dolarlık kısım hazır giyim ve konfeksiyon sektörünce yapıldı. Bu rakam, Türkiye'nin toplam hazır giyim ihracatının yüzde 69.3'ünü oluşturdu.
Söz konusu dönemde İstanbullu konfeksiyoncuların ihracatı 2019'un ocak ayına göre yüzde 5,9 artış kaydetti.
Yılın ilk ayında İstanbul'dan en fazla ihracat gerçekleştiren ikinci sektör ise 782.1 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri oldu.
Şehrin kimyevi madde ve mamulleri ihracatında bu dönemde yüzde 23.7'lik artış yaşandı. İstanbul ocak ayında kimya sektörünün toplam dış satımının yüzde 46'sını sırtlayarak, bu sektörde de en fazla ürün satan şehir olarak öne çıktı.
Çelik sektörü 596,6 milyon dolarla üçüncü sırada yer alırken, sektör ihracatı geçen yılın ocak ayına göre yüzde 4,1 azaldı. İstanbul yılın ilk ayında Türkiye'nin toplam çelik dış satımının yüzde 52'sini karşıladı.
İstanbullu şirketler geçen ay ayrıca 445,8 milyon dolarlık elektrik-elektronik ve 440,8 milyon dolarlık otomotiv endüstrisi ürünü sattı.
27 SEKTÖRÜN 18'İNDE BİRİNCİ
Söz konusu dönemde hazır giyim, kimya ve çelik sektörlerinin yanı sıra İstanbul'un Türkiye ihracatında lider olduğu diğer sektörler ise şu şekilde sıralandı:
"Çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri, demir ve demir dışı metaller, deri ve deri mamulleri, diğer sanayi ürünleri, elektrik-elektronik, gemi ve yat, hububat, iklimlendirme sanayisi, madencilik, makine ve aksamları, meyve-sebze mamulleri, mobilya, kağıt ve orman ürünleri, mücevher, su ürünleri ve hayvansal mamuller, tekstil ve ham maddeleri."
Böylece İstanbul, Türkiye'nin ihracat gerçekleştirdiği 27 sektörün 18'inde öncü şehir oldu.
193 ÜLKEYE SATIŞ
Yılın ilk ayında mega kent, 193 ülke ve 15 serbest bölgeye ürün sevkiyatı gerçekleştirdi.
Geçen ay İstanbul'dan en fazla ihracat gerçekleştiren ülke, 574.1 milyon dolarla Almanya olurken, bu ülkeye dış satım yıllık bazda yüzde 3,4 arttı.
Bu dönemde İstanbullu ihracatçıların ürünlerine en çok rağbet gösteren ikinci ülke 360.4 milyon dolarla Birleşik Krallık oldu ve bu ülkeye dış satım yıllık bazda yüzde 14,8 azaldı.
İstanbul'dan gerçekleştirdiği ihracatını ocakta yüzde 29.1 artırarak 321.4 milyon dolarlık ürün satın alan İtalya, üçüncü sırada yer aldı. İtalya'yı 237,5 milyon dolarla İspanya ve 209.1 milyon dolarla ABD takip etti.
Bu yıl ve geçen yılın ocak ayında İstanbul'un ihracat yaptığı 10 ülke şöyle (bin dolar):
|Ülke
|2019
|2020
|Değişim (%)
|Almanya
|555.318,0
|574.135,4
|3,4
|Birleşik Krallık
|422.810,8
|360.422,2
|-14,8
|İtalya
|248.871,9
|321.371,2
|29,1
|İspanya
|218.774,6
|237.483,7
|8,6
|ABD
|187.133,9
|209.085,2
|11,7
|Fransa
|186.719,9
|196.082,2
|5,0
|İsrail
|151.285,6
|193.994,6
|28,2
|Irak
|135.236,4
|177.543,9
|31,3
|Hollanda
|150.694,2
|157.882,6
|4,8
|Birleşik Arap Emirlikleri
|66.645,8
|150.845,3
|126,3
|Diğer
|2.933.460,3
|3.032.744,9
|3,4
|Toplam
|5.256.951,4
|5.611.591,2
|6,7
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!