İstanbul Müzik Festivali seçkin orkestralar ve solistleri ağırlayacak

Festival 18 farklı mekânda, 25 konserde, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’ndan Hollanda Kraliyet Concertgebouw Oda Orkestrası’na, Salzburg Mozarteum Orkestrası’ndan Tekfen Filarmoni Orkestrası’na, Münih Oda Orkestrası’ndan Borusan Quartet’e birçok prestijli topluluğun yanı sıra Anne-Sophie Mutter, Barbara Hannigan, Nicolas Altstaedt, Matthias Goerne, Arabella Steinbacher, Lucienne Renaudin Vary, Jan Lisiecki gibi yıldız solistlerin aralarında olduğu 60’ın üzerinde ismi ağırlayacak. Festivalde 8 eser dünya prömiyeri, 4 eser ise Türkiye prömiyeri yapacak.

İstanbul Müzik Festivali, 1 Haziran ’da Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu’ nda, daimi şef Aziz Shokhakimov yönetimindeki 2019-2023 Festival Açılış Konseri Orkestrası Tekfen Filarmoni Orkestrası ile son yılların aranan genç piyano dehalarından Jan Lisiecki ’nin buluşacağı bir konserle açılışını yapacak. Konserde, Frédéric Chopin’in ilk piyano konçertosunun ardından ülkemizin saygın bestecilerinden Hasan Uçarsu’nun Portreler adlı orkestra süiti seslendirilecek. Konserden önce düzenlenecek açılış töreninde Hasan Uçarsu’ya festivalin Onur Ödülü sunulacak.

Dünyanın sayılı çellistleri arasında gösterilen Nicolas Altstaedt , festival için bir kez daha Türkiye’ye geliyor. Altstaedt, enstrümanındaki üstün yeteneğini sergileyeceği konserde, aynı zamanda Avrupa’nın seçkin topluluklarından Münih Oda Orkestrası ’nın da şefliğini yapacak Türkiye İş Bankası ’nın katkılarıyla gerçekleştirilecek konser 2 Haziran akşamı İş Kuleleri Salonu ’nda.

GÜNÜMÜZ OPERASININ EN ÖNEMLİ İSİMLERİNDEN

Festival 3 Haziran akşamı AKM’de günümüz operasının en önemli isimlerinden Barbara Hannigan’ı ağırlayacak. Ünlü soprano ve şefe Türkiye’deki ilk konserinde, ülkemizin önde gelen senfonik topluluğu Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası eşlik edecek. Hannigan’ın, orkestrayı yönetirken bir yandan da Haydn, Gershwin gibi bestecilerin eserlerinden oluşan bir repertuvar seslendireceği konserin yüksek katkıda bulunan gösteri sponsoru ise Borusan Holding.

LUCIENNE RENAUDIN VARY BORUSAN QUARTET'LE BULUŞUYOR

Yeni neslin en heyecan verici trompet sanatçılarından Lucienne Renaudin Vary, Türkiye’nin önde gelen oda müziği topluluklarından Borusan Quartet ile buluşacak. Piazzola, Ginastera, Bach ve Erik Satie’nin en sevilen eserlerinin seslendirileceği Festival Buluşması, Borusan Sanat’ın katkılarıyla, 5 Haziran akşamı Süreyya Operası’nda gerçekleştirilecek.

ÇAĞIMIZIN EN BÜYÜK BARİTONLARINDAN MATTHIAS GOERNE DE FESTİVALDE

Gramophone ve ECHO Klassik ödüllü, çağımızın en büyük baritonlarından Matthias Goerne, Amsterdam’ın prestijli topluluğu Hollanda Kraliyet Concertgebouw Oda Orkestrası ile aynı sahnede buluşacak. Alman Lieder geleneğinin yaşayan en önemli temsilcisi olarak kabul edilen Goerne’nin Amsterdam’ın ünlü oda orkestrasıyla seslendireceği repertuvarda Schubert, Brahms, Schumann, Dvořák ve Wolf gibi bestecilerin eserlerinden bir seçki yer alacak. ENKA Vakfı’nın katkılarıyla hayata geçirilecek konser 9 Haziran’da CRR’de.