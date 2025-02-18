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        İstanbul Modern'e Ömer Uluç sergisi geliyor

        Ömer Uluç'un Türkiye'deki en geniş seçkilerinden birine yer veren "Ufuk Çizgisinden Öteye" başlıklı sergi, 21 Mart'ta İstanbul Modern'de sanatseverlerle buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.02.2025 - 00:03 Güncelleme: 18.02.2025 - 00:03
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        İstanbul Modern'e Ömer Uluç sergisi geliyor
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        İstanbul Modern, Ömer Uluç’un sanatsal yolculuğunu gözler önüne seren kapsamlı bir sergiye hazırlanıyor. Sanatçının Türkiye’deki en geniş seçkilerinden birine yer veren “Ufuk Çizgisinden Öteye” başlıklı sergi, Artaş Holding sponsorluğunda 21 Mart’ta izleyicilerle buluşuyor.

        Uluç’un sanatsal pratiğinde erken dönem örneklerini barındıran 1960’lardan, 2010’daki vefatına kadar olan süreçteki üretimlerini bir araya getiren sergi, sanatçının çalışmalarında öne çıkan farklı ifade biçimlerini çeşitli temalar altında bir araya getiriyor.

        Kâğıt üzerine desen ve çizimden tuval üzerine akriliğe, kolajdan heykele birçok disiplini içeren sergide, Uluç’un kauçuk, keçe, alüminyum, akrilik levha, PVC ve polyester gibi malzemelerle ürettiği yapıtlar da yer alıyor.

        Küratörlüğünü Öykü Özsoy Sağnak ve Nilay Dursun, asistan küratörlüğünü ise Naz Uğurlu Benek’in üstlendiği “Ömer Uluç: Ufuk Çizgisinden Öteye” adlı sergi, sanatçının insanlık ve evren arasındaki karmaşık ilişkiye dair düşüncelerini irdeleyen yapıtları sunuyor. Sanatçının geleneksel sınırları aşan yaklaşımını yansıtarak izleyiciyi zaman ve mekânın ötesinde bir yolculuğa davet eden sergide, 300’ün üzerinde çalışma ziyaretçilerle buluşuyor.

        Modern zaman seyyahı

        1931 doğumlu Ömer Uluç, 1953’te Robert Kolej'den mezun olduktan sonra ABD’de önce mühendislik, ardından resim eğitimi alır. 1951’de Nuri İyem öncülüğünde kurulan “Tavanarası Ressamları” olarak adlandırılan grupta yer alan sanatçı, 1965’te Paris ve Londra’da, 1972–1973’te ABD ve Meksika’da, 1973–1977 yılları arasında Nijerya’da ve 1983’ten 2010’daki vefatına kadar ise Paris ve İstanbul arasında yaşamını sürdürür. Çeşitli coğrafyalarda yaşaması ve seyahatlerinin de etkisiyle, keskin bir ironi ve mizah anlayışıyla insanlar, hayvanlar ve doğadışı varlıklardan oluşan bir canlılar albümü yaratan Uluç, modern sanatın keşif ve araştırma ruhunu sürekli taze tutan sanatçılardandır.

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        #İstanbul Modern
        #Ömer Uluç
        #sergi
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