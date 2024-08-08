İstanbul Modern'de 'Ritmin Yolculuğu Atölyesi'

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Müzisyen ve perküsyon eğitmeni Hakan Musluoğlu, farklı yaş grupları için hazırladığı ve katılımcıların ritimle olan ilişkisini güçlendireceği “Ritmin Yolculuğu Atölyesi”ni 8 Ağustos’ta İstanbul Modern’de gerçekleştiriyor. Musluoğlu, ritmin doğasına odaklanan atölyesinde katılımcıları bu temel duyguyu paylaşmaya ve çoğaltmaya davet ediyor.

Atölye, katılımcıların ritim aracılığıyla takım çalışması, iletişim becerileri, el ve vücut koordinasyonu ile reflekslerinin güçlendirilmesini hedefliyor. Musluoğlu’nun pratiklerinden ilham alınarak hazırlanan program, katılımcıları konsantrasyon becerilerini geliştiren ve sanat yoluyla kendilerini ifade etmelerine olanak tanıyan keyifli bir yolculuğa çıkarıyor.

Sizin Perşembeniz İstanbul Modern’in Paribu desteğiyle gerçekleştirdiği “Sizin Perşembeniz”, her perşembe saat 10.00–14.00 arasında müze kapılarını Türkiye’de ikamet eden tüm ziyaretçilere ücretsiz olarak açıyor. Ziyaretçiler, İstanbul Modern’deki sergileri ücretsiz gezip ayda bir kez gerçekleşen sanatçı atölyeleri, etkinlik ve film gösterimlerine katılıyor. “Sizin Perşembeniz” Sanatçı Buluşmaları başlığı altında düzenlenen etkinlikler, sanatçıların yaratım süreçlerini ve sanatsal deneyimlerini katılımcılarla paylaştıkları atölye çalışmalarını ve söyleşileri içeriyor.