İstanbul Modern'de 8 milyon kişi

11 Aralık 2004'te kurulan Türkiye'nin ilk modern ve çağdaş sanat müzesi İstanbul Modern, 16'ncı yaşını kutluyor. Müze bugüne kadar 8 milyon 200 bin ziyaretçi ağırlarken, 825 bin çocuk ve genci ücretsiz sanat eğitimleriyle buluşturdu

HABERTURK.COM

İstanbul Modern, 16'ncı yaşını geride bıraktı. İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı, müzenin 8 milyon 200 bin ziyaretçiye ulaştığını kaydetti. Eczacıbaşı, "68 koleksiyon ve süreli sergi, 40 fotoğraf sergisi, 13 video sergisi, 17 yurt dışı sergisi gerçekleştirdik. Binin üzerinde sanatçı sergilerimizde yer aldı. 825 bin çocuk ve gencimiz sunduğumuz eğitim programlarına katılarak sanatla buluştu. İstanbul Modern Sinema'da 336 film programı ile 4 binin üzerinde film gösterimi gerçekleştirdik" bilgisini verdi.

17 Mart - 10 Aralık 2020 tarihlerini kapsayan pandemi süresince müzenin dijital platformlarında da sergi ve etkinliklerini sürdüren İstanbul Modern, 800 bin kişiyi sanatla buluşturdu. 'Sanatçı ve Zamanı' ve 'Şimdinin Peşinde' koleksiyon sergileri ile 'Lütfi Özkök: Portreler' fotoğraf sergisinin sanal turları, 'Yüzyıllık Aşk' sinema sergisinin dijital arşivi, 'Misafirler: Sanatçılar ve Zanaatkârlar'ın sergi alanı videoları, küratör bilgilendirmeleri ve üretim süreçlerini ele alan belgeseli 17 Mart sonrası müzenin web sitesi üzerinden izleyiciyle buluştu.

Müzenin YouTube kanalı üzerinden her yaştan sanatsevere yönelik özel içerikler yayınlandı. Eğitim uzmanları, çocuklar için evlerinde gerçekleştirebilecekleri pek çok sanatsal etkinlik önerisinin yanı sıra, modern ve çağdaş sanat yapıtlarını sade bir dille sanal ortamda anlattılar. Yetişkin izleyiciler için de koleksiyonda yer alan sanat yapıtlarının keyifli ve berrak bir dille çözümlemeleri erişime sunuldu.

Koleksiyon sergisinde yapıtları yer alan sanatçıların pandemi dönemini nasıl geçirdiklerini anlatan videoları sanatseverlerle dijital ortamda buluştu. 'Uluslararası Sanatçı Filmleri' sergisi bu yıl ilk defa web sitesi üzerinden ziyarete açıldı. Farklı kuşaklardan 43 sanatçının pandemi günlerinde gerçekleştirdikleri yeni çalışmaların yer aldığı 'Pandemi Günlerinde Fotoğraf' sergisi de çevrimiçinde ziyarete açıldı. İstanbul Modern Sinema'nın programları da çevrim içine taşındı.

Çevrim içine özel geliştirilen 300 etkinlik ve atölye ile binlerce çocuk, genç ve yetişkinin sanatla buluşması sağlandı.

Yetişkinlere yönelik Atölye Modern seminerleri de dijitale özel olarak hazırlanan içeriklerle tüm Türkiye'den sanat meraklılarının katılımıyla gerçekleşti.

Koleksiyon sergisini yakın zamanda yenileyen İstanbul Modern, kasım ayı içinde iki yeni sergiyi izleyiciyle buluşturdu. Selma Gürbüz'ün zamandan ve mekândan bağımsız; masallar, mitler, söylencelerle örülü, incelikle işlenmiş yapıtları Türkiye'de bir müze çatısı altında ilk defa izleyiciye sunuluyor. 'Selma Gürbüz: Dünya Diye Bir Yer' adlı sergi sanatçının otuz beş yıllık sanat pratiğini ve kendine özgü imge dünyasını görünür kılıyor. Gürbüz'ün resim, yerleştirme, desen, video ve heykel gibi farklı ifade araçlarıyla ortaya koyduğu yüzden fazla yapıt sergide yer alıyor.

25 Kasım'da açılan 'Şakir Eczacıbaşı: Seçilmiş Anlar' adlı fotoğraf sergisinde ise sanatçının 1960'lı yıllarda çektiği izlenimci fotoğraflarının yanı sıra 1980'li yıllardan itibaren fotoğrafın teknik imkânlarını kendine özgü bir yaklaşımla yorumladığı çalışmaları yer alıyor. Küratörlüğünü Bülent Erkmen'in üstlendiği sergi, Eczacıbaşı Topluluğu'nun sponsorluğunda gerçekleşiyor.