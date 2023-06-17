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İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin her yıl düzenlediği “İKMİB İhracatın Yıldızları Ödül Töreni”nin sekizincisi, bu yıl 16 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştirildi. 2022 İKMİB İhracatın Yıldızları Ödül Tören’inde 34 kategoride 170 ödül sahiplerini buldu.

Törende Ciner İç ve Dış Ticaret ile We İç ve Dış Ticaret, Anorganik Kimyasallar İhracatı dalında 2 ödüle layık görüldü. Ciner İç ve Dış Ticaret ile We İç ve Dış Ticaret'in ödülünü Ciner Grubu Cam ve Kimyasallar Grubu Başkan Yardımcısı Mahmut Kurşun teslim aldı.

Ciner İç ve Dış Ticaret ile We İç ve Dış Ticaret'in ödülünü Ciner Grubu Cam ve Kimyasallar Grubu Başkan Yardımcısı Mahmut Kurşun teslim aldı

2019 yılında ihracatta ikinci sıraya yükselmesinin ardından liderliğe odaklanan kimya sektörü, 2022 yılında gerçekleştirdiği 33,6 milyar dolarlık rekor ihracat ile Türkiye’nin en fazla ihracat yapan sektörü olmayı başararak zirveye yükseldi.

SEKTÖR İHRACATI YÜZDE 4.2 ARTTI

Sektörün 2022 yılı ihracatı miktar bazında ise yüzde 4,19 artışla 28 milyon 913 bin ton olarak gerçekleşti. Bir önceki yıla göre ihracatta yüzde 32 büyüme yakalayarak çıtayı yükselten kimya sektörü Türkiye’nin toplam ihracatındaki payını yüzde 13,2’ye çıkardı.

Plastikten, boyaya, kozmetikten ilaca 16 alt sektörüyle birlikte diğer sektörlere hammadde veya yarı mamul vererek ekonomide stratejik bir görev üstlenen kimya sektörü, ülke ekonomisine büyük bir katma değer sağlıyor.

2022 yılı verilerine göre, dünya kimya ihracatı 7,2 trilyon dolar olurken, Türk kimya sektörü küresel sektör ihracatında yüzde 0,6 pay ile 37’inci sırada yer aldı. 9 bin üzerinde aktif ihracatçı firmayı temsil eden İKMİB ise, Türkiye’nin toplam kimya ihracatının yarısından fazlasını gerçekleştirdi ve yüzde 60 pay aldı.

Kimya sektöründeki üye firmalarını başarılı ihracatlarından dolayı onurlandırmak ve teşvik etmek amacıyla İKMİB tarafından bu yıl sekizincisi düzenlenen 2022 İKMİB İhracatın Yıldızları Ödül Töreni, 16 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştirildi.

Törene, Ticaret Bakan Yardımcısı Ö. Volkan Ağar, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, Ciner Grubu Cam ve Kimyasallar Grubu Başkan Yardımcısı Mahmut Kurşun ve ödül alan firma temsilcileri katıldı.

Ödül Töreni’nde kimyanın alt sektör ve ürün gruplarında toplam 34 kategoride ilk 5’e giren 170 firma ödül almaya hak kazandı.

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