Her sene düzenlenen İstanbul Kahve Festivali için geri sayım sona erdi. Çeşitli etkinlikler, atölyeler, seminerler, kahve tadımları ve konserleri ile İstanbul Kahve Festivali takvimi netlik kazandı. Peki, İstanbul Kahve Festivali ne zaman, nerede, kimler sahne alıyor? İşte detaylar...