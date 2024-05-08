İstanbul'da sopalı park yeri kavgası
İstanbul Kağıthane'de gece saatlerinde aralarında kadınların da olduğu iki grup arasında çıkan park yeri kavgasında ortalık savaş alanına döndü. Kavga anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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İstanbul'un Kağıthane semti gece saatlerinde park yeri kavgasına sahne oldu.
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Çeliktepe Mahallesi'nde saat 02.30 sıralarında iddiaya göre işten dönen bir kişi, aracını park etmek için evinin bulunduğu sokağa geldi.
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Sokağın tamamen araçlarla dolu olduğunu gören sürücü ile bu sırada orada bulunan başka bir sürücü arasında tartışma çıktı.
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Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgaya evlerinden inen diğer aile fertleri de dahil olunca ortalık savaş alanına döndü.
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Taraflar tekme ve yumruklarla birbirine girerken bir kadının da eline geçen sopayı karşı tarafa savurduğu görüldü.
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Kavga anları saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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