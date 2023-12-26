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Ülkemizin en kalabalık şehri olan İstanbul, tarihi ve kültürel miraslarıyla tüm dünyadan farklı insanları bir araya getirmektedir. Sahip olduğu kültürel mirasa şahitlik etmek için dünyanın bir ucundan gelen gezginleri İstanbul’un herhangi bir köşesinde görebiliriz. Bu nedenle de İstanbul için sık ziyaretçi alan bir il diyebiliriz. Asya ve Avrupa arasında bir köprü olan il, ülkemizin en değerli illerinin başında gelmektedir. Yabancı yatırımcıların uğrak noktası olan İstanbul bu yönüyle de iş dünyasının merkezidir. İstanbul’un toplam 39 ilçesi bulunmaktadır. Avrupa yakasında 25 ilçe yer alırken Anadolu yakasında 14 ilçe bulunur. İstanbul’un en kalabalık ilçesi göçlerle şekillenen Esenyurt ilçesidir. En az nüfusu sahip olan ilçe ise Adalar’dır. Alfabetik sıraya göre İstanbul ilçeleri şunlardır:

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Adalar

Arnavutköy

Ataşehir

Avcılar

Bağcılar

Bahçelievler

Bakırköy

Başakşehir

Bayrampaşa

Beşiktaş

Beykoz

Beylikdüzü

Beyoğlu

Büyükçekmece

Çatalca

Çekmeköy

Esenler

Esenyurt

Eyüpsultan

Fatih

Gaziosmanpaşa

Güngören

Kadıköy

Kâğıthane

Kartal

Küçükçekmece

Maltepe

Pendik

Sancaktepe

Sarıyer

Şile

Silivri

Şişli

Sultanbeyli

Sultangazi

Tuzla

Ümraniye

Üsküdar

Zeytinburnu

İstanbul Avrupa Yakası İlçeleri

Avrupa yakası ilçeleri İstanbul’un kalbini oluşturan ilçelerdir. İstanbul’un işlek yapısına şahit olmak istiyorsanız bunu Avrupa yakası ilçelerinde yakalayabilirsiniz. Olağan bir koşturmanın akışında hayat bulan ve Rumeli Yakası olarak da adlandırılan Avrupa yakasının 25 ilçesi bulunmaktadır. Bu ilçelerin listesi şu şekildedir:

Arnavutköy

Avcılar

Bağcılar

Bahçelievler

Bakırköy

Başakşehir

Bayrampaşa

Beşiktaş

Beylikdüzü

Beyoğlu

Büyükçekmece

Çatalca

Esenler

Esenyurt

Eyüpsultan

Fatih

Gaziosmanpaşa

Güngören

Kâğıthane

Küçükçekmece

Sarıyer

Silivri

Sultangazi

Şişli

Zeytinburnu

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İstanbul Anadolu Yakası İlçeleri

Anadolu bir diğer adıyla Asya yakası, İstanbul’un Asya kıtası üzerinde konumlanmıştır. Asya yakası, Avrupa yakasına oranla daha fazla dinlenme alanına ve parka sahiptir. Genellikle Avrupa yakasında şahit olduğunuz insan yoğunluğuna Anadolu yakasında pek rastlamazsınız. Avrupa yakasına oranla daha dingin ve sakin ilçeler bütünlüğünden oluşur. Anadolu Yakasında 5 milyon 616 bin 577 kişi yaşamaktadır. Bu sayı Avrupa yakasında 10 milyon 224 bin 323 kişi olarak belirlenmiştir. Buradan anlaşıldığı üzere Anadolu yakası Avrupa yakasının neredeyse yarısı kadar bir nüfus yoğunluğuna sahiptir. Anadolu yakasında 14 ilçe yer almaktadır. Bu ilçelerin listesi şu şekildedir:

Adalar

Ataşehir

Beykoz

Çekmeköy

Kadıköy

Kartal

Maltepe

Pendik

Sancaktepe

Sultanbeyli

Şile

Tuzla

Ümraniye

Üsküdar

İstanbul İlçeler Haritası

Hem Avrupa hem de Anadolu yakasının ilçelerini daha iyi anlayıp kavramak için İstanbul haritasından yararlanılabilir. Görsel destek aracılığıyla harita üzerinden ilçeleri öğrenmek daha kolay olacaktır. İstanbul ilçeler haritasının görsel sunumu şu şekildedir:

İstanbul'un İlçeleri Ve Semtleri

İstanbul’a tam anlamıyla hâkim olmak coğrafik konum itibariyle de önemlidir. Bu coğrafik konum İstanbul’un semt ve ilçeleriyle belirli bir düzene oturmuştur. İşte, İstanbul’un 39 ilçesi:

Adalar

Arnavutköy

Ataşehir

Avcılar

Bağcılar

Bahçelievler

Bakırköy

Başakşehir

Bayrampaşa

Beşiktaş

Beykoz

Beylikdüzü

Beyoğlu

Büyükçekmece

Çatalca

Çekmeköy

Esenler

Esenyurt

Eyüpsultan

Fatih

Gaziosmanpaşa

Güngören

Kadıköy

Kağıthane

Kartal

Küçükçekmece

Maltepe

Pendik

Sancaktepe

Sarıyer

Şile

Silivri

Şişli

Sultanbeyli

Sultangazi

Tuzla

Ümraniye

Üsküdar

Zeytinburnu

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