Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.662,42 %-0,81
        DOLAR 36,5158 %0,21
        EURO 38,0704 %0,31
        GRAM ALTIN 3.330,54 %-1,06
        FAİZ 38,20 %0,34
        GÜMÜŞ GRAM 36,29 %-0,82
        BITCOIN 82.619,00 %-1,98
        GBP/TRY 46,0572 %0,12
        EUR/USD 1,0416 %0,17
        BRENT 73,05 %-1,34
        ÇEYREK ALTIN 5.445,42 %-1,06
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İstanbul Havalimanı’nda Ramazan Köyü kuruldu - İş-Yaşam Haberleri

        İstanbul Havalimanı’nda Ramazan Köyü kuruldu

        İGA İstanbul Havalimanı, Ramazan ayının birlik, beraberlik, dayanışma ve hoşgörü ruhunu tüm dünyadan misafirleriyle paylaşma hedefi doğrultusunda Ramazan Köyü'nü hayata geçirdiğini duyurdu. Hazırlanan Ramazan Köyü'nde iftar sofralarına, çocuklar için hazırlanan atölyelerden, aktivitelere kadar pek çok etkinliğin yolcuları beklediği kaydedildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.02.2025 - 15:37 Güncelleme: 28.02.2025 - 15:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul Havalimanı'nda Ramazan Köyü kuruldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        İGA İstanbul Havalimanı, Ramazan kültürünü tanıtmak amacıyla özel bir etkinlik programı hazırladığını bildirdi.

        Dış Hatlar bölgesinde kurulan Ramazan Köyü'nde, yolculara geleneksel ve modern dokunuşların iç içe geçtiği bir deneyim sunulması hedefleniyor.

        Verilen bilgiye göre, Geleneksel kostümler içindeki karakterlerin yolcuları karşıladığı bu alanda, Hacivat-Karagöz gösterilerinden ebru ve hat atölyelerine, dijital galaksi deneyiminden VR uzay yolculuğuna kadar geniş bir yelpazede etkinlikler düzenlenecek.

        Ramazan ayının paylaşma ve ikram kültürünü yaşatmak adına, yolculara pamuk şeker, reyhan şerbeti ve Osmanlı macunu gibi geleneksel tatlar sunulacak. Ayrıca dış hatlar bölgesinde her gün kurulan iftar sofrasında da farklı kültürden misafirlerin buluşarak iftar yapmaları planlanıyor.

        Havalimanının iç hatlar bölümünde de farklı aktiviteler düzenlenecek. Çocuklar için boyama ve origami atölyelerinden müzik dinletileri gibi aktiviteler planlanırken, holografik Karagöz-Hacivat gösterilerinin de, modern teknolojinin geleneksel anlatı sanatlarıyla nasıl buluştuğunu gözler önüne sermesi hedefleniyor.

        İGA İstanbul Havalimanı'nda, sadece yolcular için değil, Havalimanı çalışanları ve aileleri için de Ramazan’a özel pek çok etkinlik, atölye ve söyleşi düzenlenecek. .

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çelik: Tüm unsurları silah bırakmalı
        Çelik: Tüm unsurları silah bırakmalı
        Tek kurşunla kanlı infaz! 8 aylık yaşam mücadelesi!
        Tek kurşunla kanlı infaz! 8 aylık yaşam mücadelesi!
        Yoksulluk sınırı 75 bin lirayı geçti
        Yoksulluk sınırı 75 bin lirayı geçti
        14 yaşındaki çocuğun vurduğu kadın, bebeğini kaybetti!
        14 yaşındaki çocuğun vurduğu kadın, bebeğini kaybetti!
        İki kardeş 1.5 yıl arayla öldürüldü! Kahreden acı kader!
        İki kardeş 1.5 yıl arayla öldürüldü! Kahreden acı kader!
        İstanbul'daki ABD-Rusya zirvesine ilişkin açıklamalar
        İstanbul'daki ABD-Rusya zirvesine ilişkin açıklamalar
        Solskjaer'den Galatasaray ve Fenerbahçe sözleri!
        Solskjaer'den Galatasaray ve Fenerbahçe sözleri!
        'Dalton'a Red Kit operasyonu! Yurda getirildi!
        'Dalton'a Red Kit operasyonu! Yurda getirildi!
        Galatasaray'ın zorlu virajı!
        Galatasaray'ın zorlu virajı!
        Ay'ın yeni görüntüleri paylaşıldı!
        Ay'ın yeni görüntüleri paylaşıldı!
        Arda Güler kararını verdi!
        Arda Güler kararını verdi!
        Türkiye artık 'yüksek gelirli'
        Türkiye artık 'yüksek gelirli'
        "Mourinho'ya sert yaptırım!"
        "Mourinho'ya sert yaptırım!"
        Dikkat! 5 kişiden 4’ünde eksik! O vitamin kanseri önlüyor mu?
        Dikkat! 5 kişiden 4’ünde eksik! O vitamin kanseri önlüyor mu?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Kripto para yatırımcılarına 'kira vergisi' şoku
        Kripto para yatırımcılarına 'kira vergisi' şoku
        Miras davasında yeni gelişme
        Miras davasında yeni gelişme
        İmralı çağrısı dış basında da yer aldı
        İmralı çağrısı dış basında da yer aldı
        Gerçeklikle yüzleşmek: Öcalan'ın çağrısı ve yeni dönem
        Gerçeklikle yüzleşmek: Öcalan'ın çağrısı ve yeni dönem
        "Türkiye'nin gerçeklerini yansıtıyor"
        "Türkiye'nin gerçeklerini yansıtıyor"
        Habertürk Anasayfa