İstanbul Havalimanı’nda Ramazan Köyü kuruldu

İGA İstanbul Havalimanı, Ramazan kültürünü tanıtmak amacıyla özel bir etkinlik programı hazırladığını bildirdi.

Dış Hatlar bölgesinde kurulan Ramazan Köyü'nde, yolculara geleneksel ve modern dokunuşların iç içe geçtiği bir deneyim sunulması hedefleniyor.

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Verilen bilgiye göre, Geleneksel kostümler içindeki karakterlerin yolcuları karşıladığı bu alanda, Hacivat-Karagöz gösterilerinden ebru ve hat atölyelerine, dijital galaksi deneyiminden VR uzay yolculuğuna kadar geniş bir yelpazede etkinlikler düzenlenecek.

Ramazan ayının paylaşma ve ikram kültürünü yaşatmak adına, yolculara pamuk şeker, reyhan şerbeti ve Osmanlı macunu gibi geleneksel tatlar sunulacak. Ayrıca dış hatlar bölgesinde her gün kurulan iftar sofrasında da farklı kültürden misafirlerin buluşarak iftar yapmaları planlanıyor.

Havalimanının iç hatlar bölümünde de farklı aktiviteler düzenlenecek. Çocuklar için boyama ve origami atölyelerinden müzik dinletileri gibi aktiviteler planlanırken, holografik Karagöz-Hacivat gösterilerinin de, modern teknolojinin geleneksel anlatı sanatlarıyla nasıl buluştuğunu gözler önüne sermesi hedefleniyor.

İGA İstanbul Havalimanı'nda, sadece yolcular için değil, Havalimanı çalışanları ve aileleri için de Ramazan’a özel pek çok etkinlik, atölye ve söyleşi düzenlenecek. .