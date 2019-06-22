22 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
2016 yılının Ağustos ayında hizmete alınarak İstanbul’un Anadolu ve Avrupa yakalarını üçüncü kez karayolu ile birbirine bağlayan Yavuz Sultan Selim Köprüsü mevcut ulaşım ağı Kuzey Çevre Otoyolu ile birlikte hızlı uçuşa kolaylıkla ulaştırıyor. Halihazırda konfor, zaman ve tasarruf imkanları sunan köprü ve otoyol, Türkiye’nin dünyaya açılan yeni yüzü İstanbul Havalimanı’na ulaşımın en hızlı rotası durumunda. Masadaki projeler ışığında karayolunda hızlı ulaşım demir yoluna da taşınıyor. Raylı sistemlerde ulaşılan kilometre sınırları da epey zorlanacak.
KRİTİK ÖNEME SAHİP
Köprünün Türkiye açısından ekonomik anlamda birden fazla kritik öneme sahip. Yavuz Sultan Selim Köprü, demir yolu ulaşımında kıtalar arası yolculuklarda iki havalimanını kesintisiz şekilde birbirine entegre edecek. Yüksek Hızlı Tren (YHT) İstanbul’daki iki havalimanı; İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanları uzun bir ulaşım ağı ile bağlanacak.
YAPIM İHALESİNE ÇIKILACAK
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, geçtiğmiz gün katıldığı bir toplantıda İpek Demiryolu projesi kapsamında yapılması planlanan demiryolu projesine ilişkin etüt-proje çalışmalarının tamamlandığını belirtmişti. Bakan Turhan söz konusu proje hakkında bilgiler aktararak, “Kocaeli için kritik önemdeki demiryolu projesini de hayata geçireceğiz. O da Gebze-Sabiha Gökçen-Yavuz Sultan Selim Köprüsü-İstanbul Havalimanı-Halkalı Hızlı Demiryolu projesi. Bu hat İpek Demiryolu güzergahının ülkemizden geçen bölümünün Avrupa bağlantısını oluşturan en önemli halkalarından birini teşkil edecektir. 118 kilometrelik Gebze-Sabiha Gökçen Havalimanı-Yavuz Sultan Selim Köprüsü-İstanbul Havalimanı kısmında etüt-proje çalışmalarını tamamladık. Bütçe imkanları dahilinde yapım ihalesine çıkmayı planlıyoruz” ifadelerini kullanmıştı.
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