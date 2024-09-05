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        Haberler Gündem Güncel İstanbul Havalimanı'nda 20 bin canlı sülük ele geçirildi | Son dakika haberleri

        İstanbul Havalimanı'nda 20 bin canlı sülük ele geçirildi

        Rusya'dan İstanbul Havalimanı'na gelen bir yolcunun valizlerinde yapılan kontrollerde, valizin içinde 20 bin adet canlı tıbbi sülük ele geçirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 01:34 Güncelleme: 05.09.2024 - 01:39
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        Havalimanında 20 bin canlı sülük ele geçirildi
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        İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza ekipleri, 29 Ağustos 2024 tarihinde Rusya'dan İstanbul Havalimanı’na gelen yabancı uyruklu yolcudan şüphelendi. Yolcunun valizleri gümrük ekipleri tarafından X-Ray cihazında arandı. Yapılan kontrollerde bir valizin içinde canlı tıbbi sülükler tespit edildi. Bunun üzerine gümrük ekipleri durumu Arnavutköy Kaymakamlığı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol görevlilerine bildirildi.

        SÜLÜKLERE EL KONULDU

        Yapılan incelemede Rusya vatandaşının, CITES (Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme) kapsamında korunan canlı tıbbi sülükleri ülkeye yasadışı sokmaya çalıştığı tespit edildi.

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        Şahsın CITES belgesi ibraz edememesi üzerine, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında 19 kilogram ağırlığında ve 20 bin adet büyük boy canlı tıbbi sülüğe el konuldu. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü tarafından bu sülüklerin mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verildi ve usulüne uygun yöntemlerle bertaraf edildi.

        PARA CEZASI KESİLDİ

        Tıbbı sülükleri yasadışı yollarla ülkeye sokmaya çalışan Rus vatandaşına ise 1 milyon 312 bin 408 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.

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        #Son dakika haberler
        #istanbul
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