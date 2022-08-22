İstanbul Havalimanı dünyada ilk 10'a girdi

Dünyanın önde gelen havacılık veri ve analiz sağlayıcısı Official Aviation Guide (OAG) tarafından yayımlanan "Dünyadaki En Yoğun Havalimanları" (Busiest Airport in the World) raporuna göre İstanbul Havalimanı, ağustos ayında 14. sıradan 5. sıraya yükselerek dünyanın en yoğun 10 uluslararası havalimanı arasına girdi.
İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'dan yapılan açıklamada, OAG tarafından yayınlanan ve her ay güncellenen raporun toplam havayolu kapasitesi göz önünde bulundurularak hazırlandığı belirtildi.
OAG'nın "Dünyadaki En Yoğun Havalimanları" raporuna göre, 2022 yılının Ağustos ayında koltuk sayısı bakımından en yoğun havalimanının Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Atlanta Hartsfield-Jackson Uluslararası Havalimanı olduğu açıklandı. Atlanta Hartsfield-Jackson Uluslararası Havalimanı'nı Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan Dubai Uluslararası Havalimanı ve Amerika Birleşik Devletleri´ndeki Dallas Fort Worth Uluslararası Havalimanı takip etti. Japonya´nın başkentinde bulunan Tokyo Uluslararası Havalimanı´nın dördüncü sırada bulunduğu listede İstanbul Havalimanı ise 5. sırada yer aldı. Bu sıralama ile İstanbul Havalimanı dünyanın en yoğun 10 uluslararası havalimanı arasına girdi.
İstanbul Havalimanı'nın 14. sıradan 5. sıraya yükseldiği belirtilen raporda, 6. ve 7. sırada Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Chicago O'Hare Uluslararası Havalimanı ve Denver Uluslararası Havalimanı'nın yer aldığı ifade edildi. İngiltere´nin başkenti Londra'da bulunan Londra Heathrow Havalimanı'nın 8. sırada bulunduğu listede, Los Angeles Uluslararası Havalimanı 9. yer aldı. Listenin 10. sırasında ise Fransa'nın başkentindeki Paris Charles de Gaulle Havalimanı yer aldı
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