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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İstanbul Havalimanı Avrupa'nın zirvesinde yer aldı - İş-Yaşam Haberleri

        İstanbul Havalimanı Avrupa'nın zirvesinde yer aldı

        İstanbul Havalimanı günlük bin 520 uçuş ortalaması ile Avrupa'nın en yoğun trafik hacmine sahip havalimanı oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.06.2024 - 13:46 Güncelleme: 27.06.2024 - 13:46
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı’nın (Eurocontrol) Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu’nu değerlendirdi. Bakan Uraloğlu, 17 – 23 Haziran dönemi hava trafik istatistiklerine göre, Türkiye’nin, Avrupa’da en yoğun trafik hacmine sahip ülkeleri arasında günlük 3 bin 894 uçuş ortalaması ile 6. olduğunu ifade ederken, İstanbul Havalimanı’nın ise ise günlük ortalama bin 520 uçuş ile Avrupa’nın en yoğun havalimanı olduğunu söyledi. Uraloğlu, Türk hava sahasının ise uçuş başına 0.5 dakikanın altındaki gecikme süresi ile Avrupa’nın en verimli hava sahaları arasında yer aldığını kaydetti.

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        TÜRKİYE AVRUPA'DA 6. SIRADA

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 26 Haziran tarihli Eurocontrol Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu’nda açıklanan hava trafik istatistiklerini değerlendirerek, “17-23 Haziran tarihleri arasında ülkemiz havalimanlarından günlük ortalama 3 bin 894 uçuş ile Avrupa’da en yoğun trafik hacmine sahip ülkeleri arasında 6. sırada yer aldı” ifadelerini kullandı.

        Bakan Uraloğlu, İstanbul Havalimanı’nın günlük ortalama bin 520 uçuş ile Avrupa’daki en yoğun havalimanı olduğunu anımsatarak, “Raporda yer alan küresel ölçekli 25 Havalimanı içerisinde 17-23 Haziran tarihleri arasında ortlama 768 günlük uçak kalkışının gerçekleştiği İstanbul Havalimanı dünya genelinde de 7. sırada yer aldı” dedi.

        Uraloğlu, Antalya Havalimanı’nın ise günlük ortalama 992 uçuş ile aynı listede 8. sırada, Rome Fiumicino ve Munich Havalimanlarının önünde kendisine yer edindiğini söyleyerek, “Bu verileri 2019 yılının aynı dönemi ile karşılaştırdığımızda İstanbul Havalimanı günlük ortalama uçuş sayısında yüzde 21’lik, Antalya Havalimanı da yüzde 12’lik bir artış kaydetti. Ayrıca, Türk hava sahası, uçuş başına 0.5 dakikanın altındaki gecikme süresi ile Avrupa’nın en verimli hava sahalarından biri oldu. Ulaştırma alanında yaptığımız yatırımlar sayesinde Avrupa ve Dünya’da söz sahibi ülke olma yolunda çok büyük mesafeler kaydettik” şeklinde konuştu.

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