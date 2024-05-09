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        Haberler Gündem Güncel İstanbul güne sisle uyandı - Güncel haberler

        İstanbul güne sisle uyandı

        Megakent İstanbul güne sisle uyandı. Anadolu Yakası'nda etkili olan sis nedeniyle bazı ana cadde ve viyadüklerde görüş mesafesi düştü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 09:51 Güncelleme: 09.05.2024 - 10:05
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        İstanbul güne sisle uyandı
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        İstanbul'un Anadolu Yakasının bazı kesimlerinde sabah saatlerinden itibaren sis etkili oluyor.

        AA'da yer alan habere göre İstanbul'un Anadolu Yakasında kuzey bölgeler ile Kuzey Marmara Otoyolunun Çekmeköy kesimlerinde yoğunlaşan sis yer yer etkisini gösterdi.

        GÖRÜŞ MESAFESİ DÜŞTÜ

        Trafikte aksama yaşanmazken, sis nedeniyle bazı ana cadde ve viyadüklerde görüş mesafesi düştü.

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik uygulamasına göre kent genelindeki trafik yoğunluğu saat 07.25 itibarıyla yüzde 45 olarak ölçüldü.

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