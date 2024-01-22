İstanbul Film Festivali genç jüri adayları arıyor

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İstanbul Film Festivali'nin geleneksel bölümlerinden olan ve iki yıldır yarışmalı bir bölüme dönüşen Genç Ustalar bu yıl da yarışmalı olacak. Genç Ustalar bölümündeki filmleri, Türkiye’de ikâmet eden 18-25 yaş arası sinema öğrencilerinden oluşan Nespresso Genç Jürisi değerlendirecek ve bir filmin yönetmenine Genç Usta Ödülü'nü verilecek. Nespresso'nun 3.000 avro para ödülüyle desteklediği Genç Usta Ödülü, festivalin 28 Nisan akşamı yapılacak kapanış ve ödül töreninde, kazanan yönetmene verilecek.

Nespresso Genç Jürisi, festivalin resmi jürilerinden olup, üyeleri tam akreditasyona sahip olacak, geleceğin sinema profesyonelleri olarak festivalin tüm etkinliklerine katılabilecek, festivalin konuklarının yanı sıra diğer jüri üyeleri ve sinema profesyonelleriyle tanışarak festivali deneyimleme fırsatına sahip olacak.

İstanbul Film Festivali'nin Nespresso Genç Jürisi üyeleri, festivale yollayacakları film ve festival tutkularıyla neden jüri üyesi olmak istediklerini belirttikleri yarım sayfalık bir yazının değerlendirilmesiyle seçilecekler. Başvuruları 22 Ocak–5 Şubat tarihleri arasında yapılabilecek. Seçim ve başvuru sürecine dair ayrıntılı bilgi festivalin resmi sitesi film.iksv.org 'da.

İstanbul Film Festivali bu yıl 43. kez, 17-28 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek.