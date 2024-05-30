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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul Esenyurt'ta genç kızı takip etti iddiası ve feci dayak!

        Genç kızı takip etti iddiası ve feci dayak!

        İstanbul'da, genç kızı yaklaşık bir ay boyunca takip ettiği iddia edilen genç, kızın akrabaları tarafından yakalandı. Öfkeli aile tarafından darp edilen şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 10:05 Güncelleme: 30.05.2024 - 10:45
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        Bir aylık takip feci darpla bitti!
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        İstanbul'da olay, dün akşam saatlerinden Esenyurt Pınar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Halil D., bir genç kızı yaklaşık bir ay boyunca ısrarlı şekilde takip etmeye başladı.

        AKRABALARI ŞÜPHELİYİ TAKİP ETTİ

        İHA'da yer alan habere göre durumu fark eden kızın akrabaları ise şüpheliyi takip ederek mahalledeki bir markette yakaladı.

        FECİ BİÇİMDE DARP ETTİLER

        Şüpheli, kızın akrabaları tarafından darp edilirken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        POLİS ARACIYLA KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

        Sokağa çevik kuvvet ve yunus ekipleri de sevk edilirken alınan güvenlik tedbirlerinin ardından Halil D. polis tarafından araca bindirilerek karakola götürüldü.

        OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

        Şüphelinin darp edildiği o anlar ise çevredeki bir cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

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        #istanbul
        #Son dakika haberler
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