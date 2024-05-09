İstanbul Dolmabahçe Tüneli'nde makas kazası
İstanbul'daki Bomonti-Dolmabahçe Tüneli'nde 'makas' atarak ilerleyen motosiklet, önünde seyreden bir araca çarparak takla attı. Ölümden dönen motosikletli gencin metrelerce sürüklendiği kaza anı kask kamerasıyla görüntülendi.
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Şişli'deki Bomonti-Dolmabahçe Tüneli'nde makas atarak ilerleyen motosikletli genç ölümden döndü.
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Araçların arasından makas atarak hızlı bir şekilde ilerleyen motosikletli, önünde ilerleyen bir araca çarptı.
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Genç sürücü, motosikletiyle metrelerce sürüklenerek kaldırıma çarptı.
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Gencin yardımına diğer motosiklet sürücüleri koştu.
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Kazada hafif yaralanan sürücü hastaneye götürüldü. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Kaza anı ise başka bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasıyla görüntülendi.
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Görüntülerde makas atarak ilerleyen motosikletin önünde seyreden araca çarptığı, çarpmanın etkisiyle sürücünün metrelerde sürüklendiği anlar yer aldı.