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        Haberler Kültür-Sanat Müzik İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası AKM'de

        İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası AKM'de

        İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO) DenizBank Konserleri'nin bu ayki ilk konseri, 6 Aralık akşamı Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleşecek. Orkestrayı Londra Senfoni Orkestrası yardımcı şefi Nicolò Umberto Foron yönetecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.12.2024 - 00:12 Güncelleme: 03.12.2024 - 00:12
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        İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası AKM'de
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        İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası DenizBank Konserleri’nin Aralık ayındaki ilk konserinde, Londra Senfoni Orkestrası yardımcı şefi Nicolò Umberto Foron yönetimindeki orkestra sahnede Rus piyanist Alexei Volodin’e eşlik edecek. Repertuvarda ilk sırada; R. Wagner’in başyapıtlarından Tannhäuser Operası’nın uvertürü yer alıyor. Ardından S. Rachmaninoff’un öğrencilik yıllarında bestelediği, piyano ve kompozisyon alanındaki dehasının ilk kıvılcımlarını sergileyen Birinci Piyano Konçertosu solist Alexei Volodin’in yorumuyla tekrar hayat bulacak. Son olarak ise F. Schubert’in, W.A. Mozart’a duyduğu hayranlığın açık bir kanıtı niteliğindeki zarif karakterli Beşinci Senfonisi müzikseverlerle buluşacak.

        İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası DenizBank Konserleri, 6 Aralık Saat 20.00’da AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda...

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        #İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası
        #AKM
        #Atatürk Kültür Merkezi
        #Nicolò Umberto Foron
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