İSTANBUL'DA ORTA DEPREM RİSKİ TAŞIYAN SEMTLER HANGİLERİ?
İstanbul Deprem Risk Haritası verilerine göre orta deprem riski taşıyan ilçeler şu şekilde:
Beşiktaş, Ortaköy Dereboyu,
İstinye çukuru, Tarabya çukuru,
Üsküdar çukuru, Beylerbeyi çukuru,
Küçüksu çukuru, Paşabahçe-Beykoz çukuru,
Topkapı, Bakırköy,
Bahçelievler, Merter,
Şirinevler (bir kısmı),
Halkalı, Nakkaşdere,
Esenkent, Ömerli,
Büyükçekmece,
Tepecik (Tepecik, Akören ve Pomak'ın güney kısmı),
Selimpaşa, Silivri,
Çanta, Gümüşyaka,
Kavaklı, Yakuplu,
Esenyurt, Avcılar,
Ambarlı, Firuzköy,
Küçükçekmece,
Florya, Yeşilköy,
Ataköy, Zeytinburnu,
Çayırbaşı çukuru,
Karaköy, Tophane,
Salıpazarı, Ortaköy (dolgu olan kesimleri),
Eyüp, Alibeyköy,
Sütlüce, Balat,
Kasımpaşa ve Güngören'in sahil kesimi,
Kadıköy (Kurbağalıdere),
Moda (denize bakan kısmı),
Küçükyalı, Kartal (Rahmanlar bölümü),
Tuzla (dere kısmı), Dilovası,
Eminönü (Cankurtaran, Şehzadebaşı, Fatih, Çarşamba, Edirnekapı'nın güneyinde kalan kısım)