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İSTANBUL DEPREMİ AÇIKLAMASI | Naci Görür'den son dakika İstanbul depremi uyarısı ile İstanbul deprem haritası ve riskli ilçeler listesi

Naci Görür'den İstanbul depremi açıklaması! İşte İstanbul deprem haritası ile riskli ilçeler

Türkiye'de yaşanan deprem felaketinin izleri hala hissediliyor. Yurt genelinde süren bağımsız ve artçı depremlerin İstanbul'a etkisi araştırılırken olası İstanbul depremi hakkında Prof. Dr. Naci Görür'den yeni açıklamalar geldi. Son olarak Sabancı Üniversitesince gerçekleştirilen "Toplum ve Afet Riski Yönetimi" semineri kapsamında açıklamalar yapan Görür, "Ciddi bir şekilde çalışmaya başlarsak, İstanbul'u deprem dirençli hale dönüştürebiliriz." ifadelerini kullandı. İşte İstanbul deprem risk haritası ile olası İstanbul depremi açıklamaları...

Giriş: 18.05.2023 - 11:54 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Türkiye'de 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremler sonrasında çevre illerde yeni depremler ve yurt genelinde bağımsız sarsıntılar meydana geliyor. Fay hatlarındaki bu hareketlilik İstanbul'da yaşayan kişiler tarafından endişe uyandırdı. Prof. Dr. Naci Görür,  olası İstanbul depremi ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Görür, il yönetimleri ve mekan kullanımının mikrobölgeleme çalışmaları çerçevesinde yapılmasının önemli olduğunu vurguladı. İşte İstanbul deprem risk durumu haritası ile konuyla ilgili güncel açıklamalar...

  • 2029'A KADAR 7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLMA OLASILIĞI %64

    Prof. Dr. Görür, 1999'dan itibaren 30 sene içinde her an olmak üzere İstanbul'da 7 ve üzeri deprem olma olasılığının yüzde 64 olduğuna vurgu yaparak, "Bu 2029'a kadar bir süre demek. Bu tahmin 15 yıl artı veya eksi olarak düşünülüyor. 

  • Bu, en iyi ihtimali düşündüğümüzde 2044'e kadar zamanımız olabildiği anlamına geliyor.Bir Afet Bakanlığı kurulabilirse ve iyi de bir bütçesi olursa Türkiye genelinde önemli bir gelişme sağlayabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

  • İSTANBUL FAY HATTI NEREDEN GEÇİYOR?

    İstanbul, deprem riski en yüksek şehirlerden biri olarak geçiyor. Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde yer aldığından dolayı risk açısından 2. ve 3. grupta yer alıyor. Fay hattı ise Tekirdağ-Şarköy açıklarından Marmara Ereğlisi'nin açıklarına kadar uzanıyor. Ayrıca Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın Kumburgaz Kolu'da oldukça risk taşıyor. Kumburgaz Fayı, Büyükçekmece'nin 15 kilometre açığında geçiyor.

    İSTANBUL'DA EN RİSKLİ SEMTLER HANGİLERİ?

    İstanbul Deprem Risk Haritası verilerine göre depreme en dayanıksız ilçeler şu şekilde:

    Zeytinburnu Ayamama Deresi,

    Küçükçekmece Gölü'nün doğusundaki Nakkaşdere alüvyonları,

    Azaplı yöresi (Altınşehir'in alçak kesimleri),

    Ispartakule (Alibey Yarımadası'nın batı kısımları)

  • Kanarya (Firuzköy kıyıları),

    Esenkent,

    Avcılar (Küçükçekmece Gölü ve Marmara Denizi'ne bakan kıyıları),

    Ambarlı ve Haramidere,

    Ataköy'ün bulunduğu kesimler,

    Florya (batısındaki heyelan alanları) Küçükçekmece kıyıları.

  • İSTANBUL'DA ORTA DEPREM RİSKİ TAŞIYAN SEMTLER HANGİLERİ?

    İstanbul Deprem Risk Haritası verilerine göre orta deprem riski taşıyan ilçeler şu şekilde:

    Beşiktaş, Ortaköy Dereboyu,

    İstinye çukuru, Tarabya çukuru,

    Üsküdar çukuru, Beylerbeyi çukuru,

    Küçüksu çukuru, Paşabahçe-Beykoz çukuru,

    Topkapı, Bakırköy,

    Bahçelievler, Merter,

    Şirinevler (bir kısmı),

    Halkalı, Nakkaşdere,

    Esenkent, Ömerli,

    Büyükçekmece,

    Tepecik (Tepecik, Akören ve Pomak'ın güney kısmı),

    Selimpaşa, Silivri,

    Çanta, Gümüşyaka,

    Kavaklı, Yakuplu,

    Esenyurt, Avcılar,

    Ambarlı, Firuzköy,

    Küçükçekmece,

    Florya, Yeşilköy,

    Ataköy, Zeytinburnu,

    Çayırbaşı çukuru,

    Karaköy, Tophane,

    Salıpazarı, Ortaköy (dolgu olan kesimleri),

    Eyüp, Alibeyköy,

    Sütlüce, Balat,

    Kasımpaşa ve Güngören'in sahil kesimi,

    Kadıköy (Kurbağalıdere),

    Moda (denize bakan kısmı),

    Küçükyalı, Kartal (Rahmanlar bölümü),

    Tuzla (dere kısmı), Dilovası,

    Eminönü (Cankurtaran, Şehzadebaşı, Fatih, Çarşamba, Edirnekapı'nın güneyinde kalan kısım)

  • İSTANBUL'DA DEPREME DAYANIKLI İLÇELER HANGİSİ?

    İstanbul Deprem Risk Haritası verilerine göre en az deprem riski taşıyan ilçeler şu şekilde:

    Beyoğlu, Beşiktaş,

    Şişli, Kağıthane,

    Gaziosmanpaşa,

    Esenler'in önemli bölümü,

    Kemerburgaz, Göktürk,

    Sultanbeyli

    Beykoz'un kıyıdan uzak yüksek bölgeleri,

    Maltepe'nin kıyıdan uzak bir bölümü,

    Çekmeköy, Sultangazi,

    Başakşehir'in büyük bölümü,

    Sarıyer'in sahilden uzak bulunan bir bölümü,

    Arnavutköy,

    Maslak ve Alibeyköy.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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