İSTANBUL FAY HATTI NEREDEN GEÇİYOR?

İstanbul, deprem riski en yüksek şehirlerden biri olarak geçiyor. Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde yer aldığından dolayı risk açısından 2. ve 3. grupta yer alıyor. Fay hattı ise Tekirdağ-Şarköy açıklarından Marmara Ereğlisi'nin açıklarına kadar uzanıyor. Ayrıca Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın Kumburgaz Kolu'da oldukça risk taşıyor. Kumburgaz Fayı, Büyükçekmece'nin 15 kilometre açığında geçiyor.

İSTANBUL'DA EN RİSKLİ SEMTLER HANGİLERİ?

İstanbul Deprem Risk Haritası verilerine göre depreme en dayanıksız ilçeler şu şekilde:

Zeytinburnu Ayamama Deresi,

Küçükçekmece Gölü'nün doğusundaki Nakkaşdere alüvyonları,

Azaplı yöresi (Altınşehir'in alçak kesimleri),

Ispartakule (Alibey Yarımadası'nın batı kısımları)