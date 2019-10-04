Kasım ayında Londra'da düzenlenecek olan Marka Liderleri Zirvesi öncesinde bu önemli buluşmanın Türkiye ayağı geçtiğimiz gün İstanbul’da yapıldı. Bu yıl 14'üncü kez düzenlenen Avrupa Kalite Zirvesi, iş, sanat, medya ve sağlık sektöründe başarılı çalışmalarıyla öne çıkan isimleri de bir araya getirdi.

KALİTESİ ONUR ÖDÜLÜ GETİRDİ

Her biri kendi alanında önemli çalışmalara imza atan zirvenin davetlileri aynı zamanda ödüle de değer görüldü. "Türkiye markası yurtdışından nasıl görünüyor?", "Türkiye'nin küresel markaları var mı?" ve "Yabancı yatırımcı gözünden Türkiye" konularının masaya yatırıldığı zirvede bu yıl sağlık alanının öne çıkan ismi ise İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Özgür Yiğit oldu.

KALİTE BELGESİ 3 YILDA BİR YENİLENİYOR

Zirvenin bu yıl ki onur ödülüne değer görülen Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Özgür Yiğit, "Bu ödülü cefakar ve vefakar çalışan tüm sağlık çalışanları için alıyorum. Ödül benim için gerçekten anlamlı ve özel bir yere sahip. Sağlık Bakanlığı sağlıkta kalitenin gelişmesi adına sağlıkta dönüşüm ile ön plana çıkardı. Bizim hem kendi gelişimimiz hem de kurumların gelişimi standartların belirlenmesi ve usulüne uygun davranılması açısından kalite gerçekten önemli. Biz 2000'li yıllardan beri İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak kalitenin içindeyiz ve kalite belgemiz var. 3 yılda bir bu belgeyi yeniliyoruz" şeklinde konuştu.