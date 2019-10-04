04 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kasım ayında Londra'da düzenlenecek olan Marka Liderleri Zirvesi öncesinde bu önemli buluşmanın Türkiye ayağı geçtiğimiz gün İstanbul’da yapıldı. Bu yıl 14'üncü kez düzenlenen Avrupa Kalite Zirvesi, iş, sanat, medya ve sağlık sektöründe başarılı çalışmalarıyla öne çıkan isimleri de bir araya getirdi.
KALİTESİ ONUR ÖDÜLÜ GETİRDİ
Her biri kendi alanında önemli çalışmalara imza atan zirvenin davetlileri aynı zamanda ödüle de değer görüldü. "Türkiye markası yurtdışından nasıl görünüyor?", "Türkiye'nin küresel markaları var mı?" ve "Yabancı yatırımcı gözünden Türkiye" konularının masaya yatırıldığı zirvede bu yıl sağlık alanının öne çıkan ismi ise İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Özgür Yiğit oldu.
KALİTE BELGESİ 3 YILDA BİR YENİLENİYOR
Zirvenin bu yıl ki onur ödülüne değer görülen Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Özgür Yiğit, "Bu ödülü cefakar ve vefakar çalışan tüm sağlık çalışanları için alıyorum. Ödül benim için gerçekten anlamlı ve özel bir yere sahip. Sağlık Bakanlığı sağlıkta kalitenin gelişmesi adına sağlıkta dönüşüm ile ön plana çıkardı. Bizim hem kendi gelişimimiz hem de kurumların gelişimi standartların belirlenmesi ve usulüne uygun davranılması açısından kalite gerçekten önemli. Biz 2000'li yıllardan beri İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak kalitenin içindeyiz ve kalite belgemiz var. 3 yılda bir bu belgeyi yeniliyoruz" şeklinde konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!