İstanbul'daki depremlerin ardından Konya'dan mobil destek araçları gönderildi

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, İstanbullulara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Paylaşımında, İstanbul için Kızılay ve ilgili kurumlarla iletişim halinde olduklarını aktaran Altay, "Depremler sonrası sokakta olan vatandaşlarımız için istenen mobil mutfak, mobil fırın, çamaşırhane, yatakhane ve mobil duş araçlarımız yola çıktı." ifadelerini kullandı.

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İstanbul için Kızılay ve ilgili kurumlarla iletişim halindeyiz.



Sokakta olan vatandaşlarımız için istenen mobil mutfak, mobil fırın, çamaşırhane, yatakhane ve mobil duş araçlarımız yola çıktı.



İstanbullu vatandaşlarımıza tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. #deprem pic.twitter.com/q2ANbcJnvA — Uğur İbrahim Altay (@u_ibrahim_altay) April 23, 2025