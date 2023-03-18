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İstanbul'da Yeditepe huzur denetimi yapıldı

İstanbul polisi, kentin farklı noktalarında 'Yeditepe Huzur Denetimi' gerçekleştirdi

Giriş: 18.03.2023 - 22:18 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul'da Yeditepe huzur denetimi yapıldı
DHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık ve Narkotik Suçlarla Mücadele şube müdürlüklerinden çok sayıda polisin katılımıyla saat 20.00'de başlayan denetim, başta Beyoğlu olmak üzere İstanbul'da birçok noktada aynı anda gerçekleştirildi

Taksim Meydanı'nda oluşturulan polis kontrol noktasında şüpheli görülen araçlar tek tek durdurularak, narkotik köpeğinin de desteği ile didik didik arandı. Trafik ekipleri, Fatih Millet Caddesi'ndeki denetimde sürücü ve araçların belgelerini inceledi. Asayiş ekipleri ise araçları kontrol ederek, sürücü ve yolcuların üst aramasını gerçekleştirdi. Denetimler gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü.

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