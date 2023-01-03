DHA

Avcılar'da işyerine gelen müşterinin kendisine cinsel birliktelik teklifinde bulunan yabancı uyruklu kişiyi tokatlayan Bircan Metin, polise giderek şikayetçi oldu. DHA'nın haberine göre olay, geçen perşembe günü saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Tekel bayii Metin, işyerine gelen bozuk Türkçe ile konuşan yabancı uyruklu müşterinin siparişini verdi. İşyerine gelen kişi Bircan Metin´e el hareketleri ve sözle cinsel birliktelik teklifinde bulundu.

TOKAT ATIP KOVDU Metin, bunun üzerine sinirlenerek işyerine gelen adamın yanına giderek birkaç tokat attı ve iterek dışarı çıkmasını istedi. Metin´in kovaladığı kişi koşarak uzaklaştı. Bircan Metin, polise giderek şikayetçi olurken güvenlik kamerası görüntülerini de teslim etti.

"RAHAT YÜRÜYEMİYORUZ, ÇALIŞAMIYORUZ" Metin, müşterinin iki çikolata aldıktan sonra parasını verdiğini, daha sonra dönerek, kendisine erkek arkadaşı veya sevgilisi olup olmadığını sorduğunu belirterek, şöyle dedi:

"Cevap vermedim, çıkmasını istedim. Daha sonra istismarda bulundu. Ben de tartaklayarak onu dışarı attım. Rahat yürüyemiyoruz. Çalışamıyoruz. Kapının önüne çıkamıyoruz. Mağduruz. Türkçe konuşmuyor, el hareketleri ile... Aksanı Arapça ama Türkçeyi çok az biliyor. Bana eşim, sevgilim olup olmadığını sordu. El hareketleri ile benimle birlikte olmak istediğini söyledi. Ben de o sinirle kendisine bir tokat atarak onu dışarı attım."