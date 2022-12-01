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İstanbul'da yaşandı! İranlı sahte polisler yol kesip para çaldı!

İstanbul'da çalıntı plakalı lüks otomobilin içinden kendilerini polis olarak tanıtarak, sözde kontrol için durdukları kişilerin paralarını çaldıkları iddia edilen İranlı iki şüpheli yakalandı. Şüphelilerin para çaldıkları anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi

Giriş: 01.12.2022 - 10:59 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul'da yaşandı! İranlı sahte polisler yol kesip para çaldı! - Haberler
İstanbul'da yaşandı! İranlı sahte polisler yol kesip para çaldı!
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DHA

İstanbul'da, Zeytinburnu'ndaki Ziya Gökalp Mahallesi'nde 17 Kasım'da, Tacikistan uyruklu Ü.K. polise başvurarak, kendilerini polis olarak tanıtan iki kişinin, kontrol amacıyla kendisini durdurduğunu, cüzdanında bulunan 3 bin 700 dolar paranın çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu.

UKRAYNALININ 10 BİN DOLARINI DA ÇALDILAR

DHA'da yer alan habere göre Zeytinburnu, Yenidoğan Mahallesi'nde 23 Kasım tarihinde polise başvuran Ukrayna uyruklu H.A. da aynı yöntemle 10 bin dolar parasının çalındığını söyledi.

PLAKADAN KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından olaylarla ilgili başlatılan çalışmada her iki olayı da aynı şüphelilerin yaptığı belirlendi. Olaylar sırasında güvenlik kameralarına yakalanan şüphelilerin önce kullandığı otomobilin plakasını ardından kimliklerini tespit etti.

İKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Önceki gün yapılan operasyonda olayları gerçekleştiren İran uyruklu şüpheliler Esmail B. (43) ile Kıyamars P.K. (54) gözaltına alındı.

ÇALINTI PLAKA TAKILMIŞ LÜKS OTOMOBİL

Şüphelilerin kullandığı, üzerinde çalıntı plaka takılmış lüks otomobil de operasyonda ele geçirildi.

ZANLILAR ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerden Esmail B.'nin 4 adet suç kaydının olduğu tespit edildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildiler.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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