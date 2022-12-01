İstanbul'da yaşandı! İranlı sahte polisler yol kesip para çaldı!

DHA

İstanbul'da, Zeytinburnu'ndaki Ziya Gökalp Mahallesi'nde 17 Kasım'da, Tacikistan uyruklu Ü.K. polise başvurarak, kendilerini polis olarak tanıtan iki kişinin, kontrol amacıyla kendisini durdurduğunu, cüzdanında bulunan 3 bin 700 dolar paranın çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu.

UKRAYNALININ 10 BİN DOLARINI DA ÇALDILAR DHA'da yer alan habere göre Zeytinburnu, Yenidoğan Mahallesi'nde 23 Kasım tarihinde polise başvuran Ukrayna uyruklu H.A. da aynı yöntemle 10 bin dolar parasının çalındığını söyledi.

PLAKADAN KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından olaylarla ilgili başlatılan çalışmada her iki olayı da aynı şüphelilerin yaptığı belirlendi. Olaylar sırasında güvenlik kameralarına yakalanan şüphelilerin önce kullandığı otomobilin plakasını ardından kimliklerini tespit etti. İKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI Önceki gün yapılan operasyonda olayları gerçekleştiren İran uyruklu şüpheliler Esmail B. (43) ile Kıyamars P.K. (54) gözaltına alındı. ÇALINTI PLAKA TAKILMIŞ LÜKS OTOMOBİL Şüphelilerin kullandığı, üzerinde çalıntı plaka takılmış lüks otomobil de operasyonda ele geçirildi. ZANLILAR ADLİYEYE SEVK EDİLDİ Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerden Esmail B.'nin 4 adet suç kaydının olduğu tespit edildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildiler.