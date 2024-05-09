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        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: İstanbul'da yaşandı! Evinde uyurken silahla vuruldu!

        İstanbul'da yaşandı! Evinde uyurken silahla vuruldu!

        İstanbul'da, 5 katlı binanın giriş katındaki dairede yaşayan U.S., uyuduğu sırada odanın penceresinden uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı. Yaralı U.S. ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 07:42 Güncelleme: 09.05.2024 - 11:47
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        İstanbul'da yaşandı! Evinde uyurken silahla vuruldu!
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        İstanbul'da olay, önceki akşam saat 21.30 sıralarında Esenler Oruçreis Mahallesi 618. Sokak'ta meydana geldi.

        UYUDUĞU SIRADA VURULDU

        İddiaya göre, 5 katlı binanın giriş katındaki dairede yaşayan U.S., odasında uyuduğu sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce pencereden açılan ateş sonucu yaralandı.

        HASTANEYE KALDIRILDI TEDAVİYE ALINDI

        DHA'da yer alan habere göre silah seslerini duyan mahalle sakinleri, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri, saldırıda yaralanan U.S.'yi ambulansla hastaneye kaldırırken, polis ekipleri evde incelemelerde bulundu.

        POLİS, ZANLIYI ARIYOR

        Ekiplerin kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışması devam ediyor.

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        #istanbul
        #Son dakika haberler
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