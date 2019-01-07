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İstanbul'da okullar tatil mi? Yarın İstanbul'da okullara kar tatili var mı? (8 Ocak İstanbul hava durumu)

İstanbul'da yarın okullara kar tatili var mı? sorusu, dün gece saatlerinden itibaren aralıklarla süren kar yağışı nedeniyle soruluyor. İstanbul'da kar yağışı şehir merkezini pek fazla etkilemezken kentin yüksek kesimlerinde daha çok etkili oldu. Meteoroloji ise yarın (8 Ocak) akşam saatlerine kadar aralıklarla kar yağışının görüleceği konusunda uyarıyor. Peki yarın İstanbul'da hava durumu nasıl? 8 Ocak yani yarın İstanbul'da okullar tatil mi?

07.01.2019 - 22:12 | Güncelleme: Gündem
İstanbul

İstanbul'da okullara kar tatili haberini bekleyen öğrencilerin gözü kulağı Meteoroloji ve İstanbul Valiliği'nde. Meteoroloji dün gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla süren kar yağışının yarın akşam saatlerine kadar süreceği konusunda uyarılarda bulundu. Peki İstanbul'da yarın hava durumu nasıl? İstanbul'da yarın okullar tatil olacak mı? 8 Ocak 2019 İstanbul hava durumu tahminleri ve İstanbul kar tatiline dair son gelişmeler haberimizde...

İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 8 OCAK

İstanbul'da yarın okulların tatil olduğuna dair resmi bir açıklama yapılmadı. İstanbul Valiliği'nden resmi kar tatili açıklaması gelir gelmez detaylar haberimizde olacak.

İSTANBUL HAVA DURUMU

SaatBeklenen HadiseSıcaklık (°C)Hissedilen Sıcaklık (°C)Nem (%)Rüzgar YönüOrt. Rüzgar Hızı (km/sa)Maks. Rüzgar Hızı (km/sa)
PAZARTESİ21.00 - 24.0011763756
SALI24.00 - 03.0011763556
SALI03.00 - 06.000-7793452
SALI06.00 - 09.0011803151
SALI09.00 - 12.0022743251
SALI12.00 - 15.0033742848
SALI15.00 - 18.0022791944
SALI18.00 - 21.0022781129
SALI21.00 - 24.001173720

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