İstanbul'da okullara kar tatili haberini bekleyen öğrencilerin gözü kulağı Meteoroloji ve İstanbul Valiliği'nde. Meteoroloji dün gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla süren kar yağışının yarın akşam saatlerine kadar süreceği konusunda uyarılarda bulundu. Peki İstanbul'da yarın hava durumu nasıl? İstanbul'da yarın okullar tatil olacak mı? 8 Ocak 2019 İstanbul hava durumu tahminleri ve İstanbul kar tatiline dair son gelişmeler haberimizde...

İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 8 OCAK

İstanbul'da yarın okulların tatil olduğuna dair resmi bir açıklama yapılmadı. İstanbul Valiliği'nden resmi kar tatili açıklaması gelir gelmez detaylar haberimizde olacak.

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