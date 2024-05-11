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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da veli öğretmene saldırdı! Kapıları tekmeledi - Son haberler

        İbrahim öğretmenin ardından... Kızı eve geç gitti! Okulu bastı!

        İstanbul'da, okul ile birlikte geziye katılan 9 yaşındaki kız öğrenci, velisini beklemeden eve gitti. Okula gittiğinde çocuğunu bulamayan veli ise güvenlik kamerası kayıtlarını incelemek istedi. Veli, görüntüleri polis eşliğinde izleyebileceğini söyleyen okul yöneticilerine saldırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 11.05.2024 - 07:52 Güncelleme: 11.05.2024 - 09:25
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        İbrahim öğretmenin ardından... Kızı eve geç gitti! Okulu bastı!
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        İstanbul Maltepe'de, önceki gün 9 yaşındaki kız öğrenci okulun düzenlediği geziye katıldı. Kızı saat 17.00'ye kadar eve dönmeyince eşiyle birlikte okula giden baba D.T, kamera görüntülerini incelemek istedi.

        ÖĞRETMENLERE SALDIRDI

        DHA'da yer alan habere göre ret yanıtı alınca çılgına dönen D.T., okul müdürü ve müdür yardımcısıyla tartıştı.

        KAPILARI TEKMELEDİ

        Bu sırada okulun kadın güvenlik görevlisi ve diğer öğretmenlere de saldıran D.T., okul müdürünün kilitlediği kapıyı defalarca tekmeledi.

        POLİS EKİPLERİ OKULA GİTTİ

        AA'da yer alan habere göre Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Zümrütevler Mahallesi'ndeki bir ilkokulda, müdüre yönelik saldırı ihbarı üzerine olay yerine gitti.

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        ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Ekipler, müdürün kapısını zorla açmaya çalışan şüpheliyi yakaladı. Tartışma sonucunda yöneticilerin, bulundukları odanın kapısını kapattığı, şüpheli D.T'nin ise sandalye ve dışarıdan aldığı taşla kapıya zarar verdiği tespit edildi.

        16.30'DA OKULA DÖNMÜŞ 17.55'TE EVE GİTMİŞ

        Bu arada, şüphelinin kızının gezi programında planlandığı gibi 16.30'da okula döndüğü, ancak 17.55'te evine gittiği belirlendi.

        VELİ SERBEST BIRAKILDI

        Emniyetteki işlemlerin ardından kasten yaralama, tehdit, hakaret ve mala zarar verme suçlarından adliyeye sevk edilen şüpheli D.T, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe serbest bırakıldı.

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        #istanbul
        #Son dakika haberler
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