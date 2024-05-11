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İstanbul Maltepe'de, önceki gün 9 yaşındaki kız öğrenci okulun düzenlediği geziye katıldı. Kızı saat 17.00'ye kadar eve dönmeyince eşiyle birlikte okula giden baba D.T, kamera görüntülerini incelemek istedi.

ÖĞRETMENLERE SALDIRDI DHA'da yer alan habere göre ret yanıtı alınca çılgına dönen D.T., okul müdürü ve müdür yardımcısıyla tartıştı.

KAPILARI TEKMELEDİ Bu sırada okulun kadın güvenlik görevlisi ve diğer öğretmenlere de saldıran D.T., okul müdürünün kilitlediği kapıyı defalarca tekmeledi.

POLİS EKİPLERİ OKULA GİTTİ AA'da yer alan habere göre Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Zümrütevler Mahallesi'ndeki bir ilkokulda, müdüre yönelik saldırı ihbarı üzerine olay yerine gitti. REKLAM

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI Ekipler, müdürün kapısını zorla açmaya çalışan şüpheliyi yakaladı. Tartışma sonucunda yöneticilerin, bulundukları odanın kapısını kapattığı, şüpheli D.T'nin ise sandalye ve dışarıdan aldığı taşla kapıya zarar verdiği tespit edildi.

16.30'DA OKULA DÖNMÜŞ 17.55'TE EVE GİTMİŞ Bu arada, şüphelinin kızının gezi programında planlandığı gibi 16.30'da okula döndüğü, ancak 17.55'te evine gittiği belirlendi.

VELİ SERBEST BIRAKILDI Emniyetteki işlemlerin ardından kasten yaralama, tehdit, hakaret ve mala zarar verme suçlarından adliyeye sevk edilen şüpheli D.T, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe serbest bırakıldı.