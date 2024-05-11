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        Haberler Gündem 3. Sayfa Öldürülen Öğretmen İbrahim Oktugan'ın son görüntüsü ortaya çıktı

        İbrahim öğretmenin son görüntüsü kahretti!

        İstanbul'da, özel bir lisede müdür olan 74 yaşındaki İbrahim Oktugan, 5 ay önce okuldan atılan Iraklı öğrencisi tarafından silahla vurularak öldürülmüştü. Eski öğrencisi tarafından silahla vurulan Oktugan'ın son görüntüleri yürekleri kavurdu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 13:48 Güncelleme: 11.05.2024 - 13:50
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        İbrahim öğretmenin son görüntüsü kahretti!
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        İstanbul Eyüpsultan’da, 7 Mayıs’ta meydana gelen olayda, Irak uyruklu öğrenci Y.K. (17), okuduğu özel liseden atılmasından sorumlu tuttuğu ve husumet beslediği okul müdürü İbrahim Oktugan’ı odasında silahla vurarak ağır yaralamıştı.

        KATİL ZANLISI TUTUKLANDI

        İHA'da yer alan habere göre hastaneye kaldırılan Oktugan hayatını kaybederken, olayın ardından yakalanan Y.K. gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Y.K., daha sonra çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe ‘kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

        HIZLA ODAYA GİRİP VURUYOR

        Eski öğrencisi tarafından silahla vurulan okul müdürü İbrahim Oktugan’ın son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde koşar adımlarla müdürün odasına giren öğrencinin saniyeler içinde aynı şekilde koşup dışarı çıktığı yer aldı.

        ODASINDAN ÇIKIP YERE YIĞILIYOR

        Silahlı saldırı sonrası yaralanan İbrahim Oktugan’ın ise odasından çıktıktan sonra yere yığılıp yardım istediği o anlar görülüyor.

        İbrahim öğretmenin ardından... Kızı eve geç gitti! Okulu bastı!
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