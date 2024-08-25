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        Haberler Gündem Güncel İstanbul'da Vatan Caddesi trafiğe kapatıldı | Son dakika haberleri

        İstanbul'da Vatan Caddesi trafiğe kapatıldı

        İstanbul'da Vatan Caddesi'nde düzenlenecek 30 Ağustos Zafer Bayramı provaları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı. Prova bitimine kadar trafiğe kapatılan yollarla bu yollara alternatif güzergahlar da belirlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2024 - 09:34 Güncelleme: 25.08.2024 - 09:37
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        İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı
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        İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı provaları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı.

        İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 30 Ağustos Zafer Bayramı provaları pazar günü Vatan Caddesi'nde gerçekleştirilecek.

        Pazar günü 06.00'dan prova bitimine kadar bazı yollar trafiğe kapatılırken alternatif güzergahlar da belirlendi.

        Buna göre, Adnan Menderes Bulvarı'na (Vatan Caddesi) gidiş ve gelişler trafiğe kapatılırken, yine bulvara D-100 kuzey ve güney yön ve Edirnekapı ile 10. Yıl, Oğuzhan, Sofular, Halıcılar, Akdeniz ve Akşemsettin Caddelerinden, Keçeci Meydan Sokak'tan girişlere izin verilmeyecek. Ordu Caddesi ve Atatürk Bulvarı'ndan da Vatan Caddesi'ne giriş olmayacak.

        ​​​​​​​Ayrıca, Hal Yolu güneyden gelip Vatan Caddesi girişleri ile bulvara çıkan tüm cadde ve sokaklar trafik akışına kapatılacak, Tatlıpınar, Kaleboyu ve Sulukule Caddelerinden de Vatan Caddesi'ne katılım sağlanamayacak.

        Sürücüler alternatif güzergah olarak Turgut Özal Millet Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı, D-100 kara yolu, O-3 hal yolunu kullanabilecek.

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        #vatan caddesi
        #trafik
        #ulaşım
        #30 ağustos
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