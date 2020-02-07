son dakika

İstanbul’da ulaşıma zam var mı? İBB ne dedi?

Esra Boğazlıyan esrab@cyh.com.tr

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, yapılan toplantıların ardından İstanbul'da elektronik bilet ücret tarifelerine yüzde 35 zam yapıldığını duyurdu. Habertürk’ten Esra Boğazlıyan’ın haberine göre karar yürürlüğe girerse özel halk otobüsü, İETT, metro ve metrobüs tarifelerinde en kısa mesafe ücreti 2,60 TL’den 3,50 TL’ye yükselecek. Peki bu açıklamaya açıklamayı İBB ne dedi? İBB’deki kaynaklar zammı doğrularken, sadece imza prosedürünün tamamlanmadığını söyledi. Bu akşam saatlerine kadar İBB, İstanbul’daki zammı duyuracak.