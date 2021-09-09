Gözaltındayken "vurun" talimatı vermiş

İstanbul'da yaşanan olay 22 Haziran akşamı meydana geldi. İddialara göre akşam saat 23:00 sıralarında Yusuf Ç. kullandığı aracıyla, Sinan A.’nın kullandığı araca arkadan hafif şekilde çarptı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre kaza sonucu Sinan A. ile Yusuf Ç. arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen tartışma sonucu Sinan A. havaya ateş açtı. Olay karakola taşındı.
KARAKOLDA İKEN MESAJ GÖNDERDİ
Sinan A'dan cep telefonu ile mesaj alan arkadaşları karakol çevresinde toplandı. Gece 01:00 sıralarında kan donduran bir olay yaşandı. Yusuf Ç.’nin annesi Mukadder Zyrek ile yakını Ahmet El Havle iki motosiklet kullanan 4 kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı. Ancak anne Mukadder Zyrek, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından gözaltına alınan Sinan A. tutuklandı.
GÖZALTINDAYKEN "VURUN" TALİMATI
Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin kimliklerini belirlemek için çalışma başlattı. Bu sırada saldırganların, tutuklanan Sinan A. ile bağlantılı olup olmadığı da incelenmeye başlandı. Sinan A.’nın cep telefon kayıtları çıkarıldı. İddialara göre Sinan A., gözaltındayken kendi adamlarına “vurun” talimatı vermişti.
GÖZALTINA ALINDILAR
Cinayet ekipleri ise olayın ardından polisiye filmleri aratmayan bir çalışma başlattı. Tüm güvenlik kamera görüntüleri incelenmeye alındı. Bir yandanda, telefon bağlantıları araştırıldı. Yapılan incelemelerde Sinan A.’nın Kağıthane’de önemli bir şebekenin elemanı olduğu tespit edildi. Elde edilen bilgilerin ardından olayla bağlantılı olduğu belirlenen 8 şüphelinin kimliğine ulaşıldı. Kağıthane, Esenyurt ve Kadıköy’de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler işlemlerin ardından adliyeye gönderildi.
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