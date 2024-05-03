"İstanbul'da trafik sıkışıklığının yıllık maliyeti 10 milyar dolar"

Karaismailoğlu, Hacettepe Üniversitesi Tunçalp Özgen Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "4. Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri Zirvesi"nde akıllı ulaşım sistemleriyle (AUS) ilgili sunum yaptı.

AUS'un vatandaşlara büyük avantajlar sağladığına dikkati çeken Karaismailoğlu, şehirlerde kullanılan bu sistemlerin hayatı kolaylaştırdığını söyledi.

Karaismailoğlu, şehirlerde sanatsal yapılara öncelik verilmemesi gerektiğine işaret ederek, kentlerde akıllı kavşak ve sinyalizasyon çalışmalarının trafik sorununa daha kalıcı bir düzen sağladığını dile getirdi.

Ülkede taşıt sayısının arttığını ve buna bağlı olarak özellikle büyük şehirlerde trafiğin vatandaşların hayatını olumsuz etkilediğini ifade eden Karaismailoğlu, "Ülkede araç sayısı çok hızlı artıyor. Buna göre tedbirler almak lazım. Trafik güvenliğini sağlamak için bu tedbirler çok önemli." diye konuştu.

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"Raylı sistemlerin trafikteki payı artırılmalı"

Karaismailoğlu, İstanbul'da araç sayısının 5,45 milyona çıktığını belirterek, "Araç sayısındaki artış devam edecek. İyi planlama yapmak lazım. Toplu taşıma çalışmaları yapıp raylı sistemlerin trafikteki payını artırmak lazım. Bazı önemli noktalarda farklı trafik modellerini uygulamak gerekiyor. Yoksa hayat yaşanmaz hale gelir." değerlendirmesinde bulundu.