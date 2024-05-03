Fahiş fiyat ve stokçuluğun cezaları artırılıyor: Kanun Teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu

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TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler , Meclis'te düzenlediği basın toplantısında konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Güler'in aktardığına göre kanun teklifi yürütme ve yürürlülük dahil 23 maddeden oluşuyor.

Güler, "Bu teklifle fiyat artışı için bugüne kadar uygulanan para cezalarını artırıyoruz. Stokçuluk yapanlarla ilgili 6 güne kadar iş yeri kapatma cezası geliyor." dedi.

Düzenleme ile fahiş fiyat artışı için öngörülen ceza tutarı 100 bin liradan 1 milyon liraya kadar, stokçuluk için öngörülen ceza tutarı ise her bir aykırılık için 1 milyon Türk Lirasından 12 milyon Türk Lirasına kadar artırılacak.

Düzenleme ile ayrıca bakanlığa, bir takvim yılı içinde en az üç defa stokçuluk yaptığı tespit edilen ve idari para cezası uygulanan üretici, tedarikçi ve perakende işletmelere 7 güne kadar kapatma cezası yetkisi de verilecek. * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.