PPK toplantısından 'kirada zam sınırı' mesajı

Konut kiralarında yüzde 25'lik tavan zam uygulaması, 2 Temmuz 2024'te sona erecek. 2022'de 1 yıllığına yürürlüğe giren uygulama, 2023'te 1 yıl daha uzatılmıştı. 2 Temmuz'a yaklaşılırken sınırın devam edip etmeyeceği merak konusu oldu. Konuyla ilgili TCMB'nin bugün yayımladığı 'Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti'nde yer alan mesaj dikkat çekti.

Açıklamada, "Kira artışını yüzde 25 ile sınırlayan regülasyonun yakın gelecekte yürürlükten kalkacak olmasının kira enflasyonuna etkisi de yakından takip edilecektir" denildi.

Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti'nde konuyla ilgili şu ifadeler yer aldı:

"Yıllık kira enflasyonu yüksek bir seviyede seyrini sürdürürken, Perakende Ödeme Sistemi (PÖS) mikro verileri üzerinden takip edilen öncü göstergeler kira artış oranında şubat ayında başlayan yavaşlamanın nisan ayında devam edeceğini ima etmektedir. Öte yandan, konut fiyatları yıllık artışı şubat itibarıyla yüzde 58,3 seviyesine gerileyerek yıllık tüketici enflasyonunun altında kalırken, mevsimsel etkilerden arındırılmış veriler bu kalemdeki aylık artışın da son aylarda önemli ölçüde yavaşladığına işaret etmiştir. Konut fiyatlarındaki bu durumun, ilerleyen dönemde kira enflasyonunu sınırlayacak bir unsur olduğu değerlendirilmektedir. Diğer taraftan, kira artışını yüzde 25 ile sınırlayan regülasyonun yakın gelecekte yürürlükten kalkacak olmasının kira enflasyonuna etkisi de yakından takip edilecektir."

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YÜZDE 25 SINIRI KALKARSA NE OLACAK?

Uygulamaya devam edilmezse ya da yeni bir sınır getirilmezse, kira zamları önceden olduğu gibi 12 aylık enflasyon ortalamasına göre hesaplanacak. Bugün açıklanan nisan ayı enflasyon rakamlarına göre; mayıs ayında uygulanacak oran yüzde 59.64 olarak gerçekleşti. Yani bu ay yüzde 25 sınırı olmasaydı tavan oran olarak yüzde 59.64 uygulanacaktı.

BAKAN TUNÇ: YÜZDE 25 TAVANINA İHTİYAÇ KALMAYACAK GİBİ DURUYOR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, şubat ayında katıldığı bir TV programında yüzde 25 uygulamasının devam edip etmeyeceğiyle ilgili soruya cevap vermişti. Adalet Bakanı Tunç, konuyla ilgili, "Önceliğimiz enflasyon hedefinin tutturulması. Pandeminin etkisi, depremin etkisi, diğer etkenler ekonomimizi olumsuz etkileyen hususlar. Tüm dünya etkilendi. Meclis böyle bir tedbiri düşündü haklı olarak. Bunun uzatılıp uzatılmayacağı o gün belirlenecek. O günkü şartlar geldiğinde meclisimizin vereceği karardır. Ev sahibi ve kiracı arasında arabulucu sistemini başlattık. Bu konudaki tartışmaları bir nebze aşağı çektik" dedi.