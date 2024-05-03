Kadının elbisesi aracın üzerinde kaldı! 1.99 promille öldürdü!

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Antalya'da kaza, dün saat 14.30 sıralarında, Alanya ilçesi Seki Mahallesi D-400 kara yolu üzerinde meydana geldi.

YOLUN KARŞISINA GEÇECEKTİ

Bölgedeki serada çalışan Mine Elmacıoğlu'na (55), yolun karşısına geçerken Sabri Balat idaresindeki otomobil çarptı.

YOLA SAVRULDU, OLAY YERİNDE ÖLDÜ DHA'da yer alan habere göre yola savrulan Elmacıoğlu, yerde hareketsiz kalırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Mine Elmacıoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

KIYAFETİ OTOMOBİLİN CAMINDA KALDI Elmacıoğlu'nun cansız bedeni jandarma ve savcılık incelemesinin ardından Alanya Belediye morguna kaldırıldı. Bu arada, Mine Elmacıoğlu'na ait bir kıyafetin otomobilin ön camında kaldığı görüldü.

BİRÇOK SUÇTAN SABIKA KAYDI ÇIKTI Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan sürücü Sabri Balat'ın yapılan kontrolde 1.99 promil alkollü olduğu tespit edildi. Ayrıca 'tehdit', 'suç üstlenme', 'cinsel saldırı' ve 'kasten yaralama' suçlarından sabıkası bulunduğu belirlenen Balat, işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ Sabri Balat çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'Taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan tutuklandı.