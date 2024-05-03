Hava durumu İstanbul: Meteoroloji saat verdi! Tüm yurtta sağanak! 4 Mayıs Cumartesi hava nasıl olacak, yağmur var mı?

Hava durumu İstanbul: Meteoroloji saat verdi! Tüm yurtta sağanak! 4 Mayıs Cumartesi hava nasıl olacak, yağmur var mı?

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, gök gürültülü sağanağın bu gece saatlerinden itibaren Adana'nın iç kesimleri, Kahramanmaraş'ın batısı ve Hatay'ın kuzey kesimleri ile Osmaniye çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU'DA ÖĞLE SAATLERİNE DİKKAT Öte yandan, yarın öğle saatlerinden itibaren Diyarbakır'ın doğusu, Batman'ın kuzeyi, Şırnak'ın batısı ile Mardin'in doğusunda da yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

SEL VE SU TAŞKINI UYARISI Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. REKLAM

9 KENT İÇİN "SARI" ALARM Meteoroloji'nin hava tahmin haritasında, "sarı" alarm verilen 9 kentimiz şöyle belirtildi: Adana, Diyarbakır, Hatay, K.Maraş, Mardin, Siirt, Batman, Şırnak ve Osmaniye."

ÜÇ BÜYÜK KENTTE YAĞMUR BEKLENİYOR Öte yandan yarın Başkent'te sıcaklığın 18 derece, İstanbul'da 17 derece ve İzmir'de 23 derece yağmurlu olacağı belirtildi.