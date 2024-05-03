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        Haberler Gündem Hava Durumu Hava durumu İstanbul: Meteoroloji saat verdi! Tüm yurtta sağanak! 4 Mayıs Cumartesi hava nasıl olacak, yağmur var mı?

        Meteoroloji saat verdi! 9 kent için "sarı" alarm! Tüm yurtta sağanak!

        Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre yarın yurt genelinde sağanak yağış bekleniyor. Doğu Akdeniz'in iç bölgeleri ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusu için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu. 9 kent içinse "sarı" alarm verildi. İşte o kentlerimiz...

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 03.05.2024 - 15:12 Güncelleme: 03.05.2024 - 15:49
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        Meteoroloji saat verdi! 9 kent için "sarı" alarm! Tüm yurtta sağanak!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, gök gürültülü sağanağın bu gece saatlerinden itibaren Adana'nın iç kesimleri, Kahramanmaraş'ın batısı ve Hatay'ın kuzey kesimleri ile Osmaniye çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

        GÜNEYDOĞU'DA ÖĞLE SAATLERİNE DİKKAT

        Öte yandan, yarın öğle saatlerinden itibaren Diyarbakır'ın doğusu, Batman'ın kuzeyi, Şırnak'ın batısı ile Mardin'in doğusunda da yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

        SEL VE SU TAŞKINI UYARISI

        Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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        9 KENT İÇİN "SARI" ALARM

        Meteoroloji'nin hava tahmin haritasında, "sarı" alarm verilen 9 kentimiz şöyle belirtildi: Adana, Diyarbakır, Hatay, K.Maraş, Mardin, Siirt, Batman, Şırnak ve Osmaniye."

        ÜÇ BÜYÜK KENTTE YAĞMUR BEKLENİYOR

        Öte yandan yarın Başkent'te sıcaklığın 18 derece, İstanbul'da 17 derece ve İzmir'de 23 derece yağmurlu olacağı belirtildi.

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