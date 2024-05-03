Meteoroloji saat verdi! 9 kent için "sarı" alarm! Tüm yurtta sağanak!
Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre yarın yurt genelinde sağanak yağış bekleniyor. Doğu Akdeniz'in iç bölgeleri ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusu için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu. 9 kent içinse "sarı" alarm verildi. İşte o kentlerimiz...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, gök gürültülü sağanağın bu gece saatlerinden itibaren Adana'nın iç kesimleri, Kahramanmaraş'ın batısı ve Hatay'ın kuzey kesimleri ile Osmaniye çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
GÜNEYDOĞU'DA ÖĞLE SAATLERİNE DİKKAT
Öte yandan, yarın öğle saatlerinden itibaren Diyarbakır'ın doğusu, Batman'ın kuzeyi, Şırnak'ın batısı ile Mardin'in doğusunda da yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.
SEL VE SU TAŞKINI UYARISI
Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
9 KENT İÇİN "SARI" ALARM
Meteoroloji'nin hava tahmin haritasında, "sarı" alarm verilen 9 kentimiz şöyle belirtildi: Adana, Diyarbakır, Hatay, K.Maraş, Mardin, Siirt, Batman, Şırnak ve Osmaniye."
ÜÇ BÜYÜK KENTTE YAĞMUR BEKLENİYOR
Öte yandan yarın Başkent'te sıcaklığın 18 derece, İstanbul'da 17 derece ve İzmir'de 23 derece yağmurlu olacağı belirtildi.