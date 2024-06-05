İstanbul'da trafik magandası dehşeti
İstanbul Avcılar D-100 Otoyolu'nda ilerleyen hafif ticari aracın önü kamyonet tarafından kesildi. Kamyonet sürücüsü sopayla otomobilin camını kırdı.
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Avcılar D-100 Otoyolu'nda trafik magandası dehşeti yaşandı.
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Dün öğle saatlerinde Küçükçekmece yönüne seyir halinde olan Seyfi Demirbaş yönetimindeki hafif ticari aracın önü, bir kamyonet sürücüsü tarafından kesildi.
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Bağırmaya başlayan sürücü, elindeki sopayla otomobilin ön camına vurmaya başladı. Aracın camını kıran sürücü daha sonra yoluna devam etti.
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Araç sürücüsü Seyfi Demirbaş, polise ihbarda bulunarak şikayetçi oldu.
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Demirbaş, "Normal istikametimde devam ederken magandanın bir tanesi kamyonetle direksiyonu önümüze kırarak sopayla canımıza kast etmeye kalkıştı. Biz polis arkadaşlarımızı çağırıp gerekli işlemleri başlattık. Artık bu magandaların son bulmasını istiyoruz" dedi.
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Sürücü Demirbaş, Avcılar Emniyet Müdürlüğü’ne giderek şikayetçi oldu.
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