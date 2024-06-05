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        Haberler Gündem Güvenlik İstanbul'da trafik magandası dehşeti

        İstanbul'da trafik magandası dehşeti

        İstanbul Avcılar D-100 Otoyolu'nda ilerleyen hafif ticari aracın önü kamyonet tarafından kesildi. Kamyonet sürücüsü sopayla otomobilin camını kırdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 11:04 Güncelleme: 05.06.2024 - 11:26
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          Avcılar D-100 Otoyolu'nda trafik magandası dehşeti yaşandı.

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          Dün öğle saatlerinde Küçükçekmece yönüne seyir halinde olan Seyfi Demirbaş yönetimindeki hafif ticari aracın önü, bir kamyonet sürücüsü tarafından kesildi.

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          Bağırmaya başlayan sürücü, elindeki sopayla otomobilin ön camına vurmaya başladı. Aracın camını kıran sürücü daha sonra yoluna devam etti.

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          Araç sürücüsü Seyfi Demirbaş, polise ihbarda bulunarak şikayetçi oldu.

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          Demirbaş, "Normal istikametimde devam ederken magandanın bir tanesi kamyonetle direksiyonu önümüze kırarak sopayla canımıza kast etmeye kalkıştı. Biz polis arkadaşlarımızı çağırıp gerekli işlemleri başlattık. Artık bu magandaların son bulmasını istiyoruz" dedi.

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          Sürücü Demirbaş, Avcılar Emniyet Müdürlüğü’ne giderek şikayetçi oldu.

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