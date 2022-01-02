Sürücülerin yumruk yumruğa kavgası

DHA

İstanbul Sultangazi ilçesi 50. Yıl Mahallesi'nde caddede ilerleyen iki otomobilin sürücüsü arasında gece saat 00.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı. Sürücüler araçlarını yol kenarına bırakarak cadde ortasında tartışmaya devam etti.

Daha sonra sürücülerden biri yanındaki arkadaşıyla diğer sürücüye saldırdı. Diğer sürücüde kendini korumak için karşılık verince kavga bir anda büyüdü. Taraflar birbirlerine yumruklarla saldırırken, birinin elindeki metreyle saldırdığı görüldü.

Bir vatandaş araya girerek kavgayı ayırdı ve iki tarafında otomobiline binmesini sağladı. Ancak elinde metre olan sürücü otomobiliyle geri geri giderek kavga ettiği sürücünün otomobiline yanaştı. İddialara göre sürücü yanaştığı otomobile, aracıyla hafifçe çarptıktan sonra olay yerinden uzaklaştı.