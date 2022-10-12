İstanbul'da su kesintisi olan yerler: 12 Ekim İSKİ su kesintisi arıza duyurusu ile İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul'un Avrupa ve Anadolu Yakası'nda meydana gelecek su kesintileri İstanbulluların gündeminde yer alıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından duyurulan su kesintileri merak ediliyor. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 12 Ekim 2022 Çarşamba İSKİ su kesintisi duyurusu...

12 EKİM İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

Arıza Kesinti İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Taşoluk Mah,Mustafa Kemal Paşa Mah,Mareşal Fevzi Çakmak Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 12.10.2022 10:52 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.10.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Ataşehir Etkilenen Mahalleler : Atatürk Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Sıstemlerımızde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları Başlama Tarihi : 12.10.2022 10:45 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.10.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : B.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Alkent 2000 Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 12.10.2022 08:06 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.10.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Beyoğlu Etkilenen Mahalleler : Tomtom Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Sıstemlerımızde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları Başlama Tarihi : 12.10.2022 09:44 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.10.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Beyoğlu Etkilenen Mahalleler : Kadımehmet Efendi Mah,Kulaksız Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 12.10.2022 11:06 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.10.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Eyüpsultan Etkilenen Mahalleler : Çırçır Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 12.10.2022 07:46 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.10.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Fatih Etkilenen Mahalleler : Katip Kasım Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 12.10.2022 11:34 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.10.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Üsküdar Etkilenen Mahalleler : Valide-İ Atik Mah,Muratreis Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 12.10.2022 10:53 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.10.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.