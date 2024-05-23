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        Haberler Gündem Güncel İstanbul'da sahipsiz köpekler kediyi parçaladı

        İstanbul'da sahipsiz köpekler kediyi parçaladı

        İstanbul Arnavutköy'de grup halinde dolaşan sahipsiz köpekler, çöp konteynerinin yanında gördükleri kediye saldırdı. Köpeklerin araya aldıkları kediyi parçaladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 15:15 Güncelleme: 23.05.2024 - 15:24
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        İstanbul'da sahipsiz köpekler kediyi parçaladı
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        Arnavutköy Karlıbayır Mahallesi'nde sokakta grup halinde dolaşan köpekler, çöp konteyneri yanında duran kediye saldırarak parçaladı.

        O anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken, bu sırada sokakta kimsenin olmaması büyük bir faciayı önledi.

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        #sahipsiz köpekle
        #KEDİ
        #sokak hayvanları
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