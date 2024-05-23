İstanbul'da sahipsiz köpekler kediyi parçaladı
İstanbul Arnavutköy'de grup halinde dolaşan sahipsiz köpekler, çöp konteynerinin yanında gördükleri kediye saldırdı. Köpeklerin araya aldıkları kediyi parçaladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Giriş: 23.05.2024 - 15:15 Güncelleme: 23.05.2024 - 15:24
Arnavutköy Karlıbayır Mahallesi'nde sokakta grup halinde dolaşan köpekler, çöp konteyneri yanında duran kediye saldırarak parçaladı.
O anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken, bu sırada sokakta kimsenin olmaması büyük bir faciayı önledi.
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