İstanbul'da pazar günü bu yollar kapalı!

İstanbul Valiliği, 3 Kasım Pazar günü düzenlenecek olan "46. İstanbul Maratonu" dolayısıyla kapatılacak yolları duyurdu.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, pazar günü kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar şöyle:

Saat 03.00 itibariyle kapanacak yollar:

1- Güney Zincirlikuyu Ayrımı,

2- Kuzey Uzunçayır Rampa Kapama Noktası,

3- Kuzey Ünalan Ataşehir Sabiha Gökçen Ayrımları Kapama Noktası,

4- Gayrettepe Melas Otel Önü D-100 Güney Katılım,

5- Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu D-100 Güney Katılım,

2- Kennedy Caddesi Kuzey-Güney İstikametleri ve Bu Caddeye Çıkan Tüm Yollar,

1- Rauf Orbay Caddesi Kuzey-Güney İstikametleri ve Bu Caddeye Çıkan Tüm Yollar,

3- Ankara Caddesi ve Bu Caddeye Çıkan Tüm Yollar,

4- Alayköşkü Caddesi ve Bu Caddeye Çıkan Tüm Yollar,

5- Alemdar Caddesi ve Bu Caddeye Çıkan Tüm Yollar,

6- Divanyolu Caddesi ve Bu Caddeye Çıkan Tüm Yollar,

7- Ragıp Gümüşpala Caddesi (İki Yönlü Trafiğe Kapatılacaktır) ve Bu Caddeye Çıkan Tüm Yollar,

8- Reşadiye Caddesi (Sirkeci Sahil Yolu) ve Bu Caddeye Çıkan Tüm Yollar,

9- Galata Köprüsü (İki Yönlü Trafiğe Kapatılacaktır) ve Buraya Çıkan Tüm Yollar,

10- Avrasya Tüneli Çift Yönlü Olarak Kapatılacaktır ve Buraya Çıkan Tüm Yollar, 11- Havuzlu Kavşak Alt Geçidi ve Bu Buraya Çıkan Tüm Yollar,