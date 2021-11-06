MGM tarafından sarı kod ile uyarılan İstanbul'da sis etkili olmaya başladı. İşte İstanbul'daki sis ile ilgili tüm bilinmesi gerekenler...

İSTANBUL SİS NE ZAMAN KALKACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'u "sarı kod" ile uyardı.

MGM'nin sosyal medyadan yaptığı uyarıya göre bu akşam saatlerinden yarın öğle saatlerine kadar kentte yoğun sis bekleniyor.

SİS NEDEN OLUR?

Yatay görüş mesafesini 1 km.nin altına düşüren meteorolojik bir olaydır. Stratus bulutunun yerde veya yere yakın seviyede oluşması olarak da bilinir. Yerle temas eden hava içindeki subuharının yoğuşması veya donarak kristalleşmesi sonucu ortaya çıkan çok küçük su damlacıkları veya buz kristallerinden meydana gelmiştir.

Sis içinde çisenti biçiminde çok hafif yağış olabilir. Zirai açıdan faydalı olduğu kadar, güneşe engel olduğu için deniz, kara ve hava ulaşımında büyük ölçüde olumsuz etkileri de görülmektedir.

Sis, Sis, yatay görüşü 1000 m' nin altına düşüren yere yakın hava tabakasında yayılmış küçük su damlacıkları veya kristallerden oluşan meteorolojik bir olaydır.

Sis ulaşımı olumsuz yönde etkileyen yaygın bir meteorolojik olaydır ve yatay görüş mesafesini ve eğer kalınlığı fazla ise dikey görüş mesafesini engelleyen bir hadisedir. Bu nedenle sis insan yaşamını doğrudan etkiler.

Oluşum şekillerine göre sis, 2 ana grupta toplanabilir;

1- Hava Kütlesi Sisleri (Soğuma Sisleri):

a- Adveksiyon Sisleri

b- Radyasyon Sisleri

c -Adveksiyon -Radyasyon Sisleri

d- Yamaç sisleri

2-Cephe Sisleri:

a- Sıcak Cephe önü sisleri

b- Soğuk cephe gerisi sisleri

c -Cephe hattı sisleri

Görüş mesafesine göre sis, 3 başlığa ayrılabilir;

1. Hafif Sis: (Görüş mesafesi 1,6 km.'nin altında)

2. Yoğun Sis: (Görüş mesafesi 1 km.'nin altında)

3. Aşırı Yoğun Sis: (Görüş mesafesi 400 m' nin altında)

Oluştuğu sıcaklığa göre sis, 3 başlığa ayrılabilir;

1- Sıcak Sis : 0°C' nin üzerinde

2- Soğuk Sis: -30°C ve 0°C arasında

3- Buz Sisi : -30°C'den daha soğuk