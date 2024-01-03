İstanbul Çevre Konseyi Genel Sekreteri Zafer Murat Çetintaş, “Ne yazık ki izlediğimiz görüntülerdeki bölgeler İstanbul’da üstü açık mezarlık haline gelmiş. Yukarıdan çekilen görüntülere baktığımız zaman bu bölgeler adeta mezarlığı andırıyor. Ana yollar tamamen felç olmuş durumda, olası bir depremde hiç kimsenin bir şansı yok. O bölgede kaos var, havadan net bir şekilde gözüküyor. Bu kaosu önlemek için acil eylem planına ihtiyacımız var. Çünkü olası bir depremde bu yollar çalışmayacaktır. Acil bir şekilde helikopter pistlerinin sayısını arttırmaları gerekiyor. Çünkü olası bir depremde yollar kapanacak, çalışmayacaktır. Bu yollar binalar yüzünden çökeceği için büyük bir afet olacaktır” dedi.