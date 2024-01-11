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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da korkunç olay! Sohbet edip gülerken bir anda ateş etti! - Son dakika haberler

        İstanbul'da korkunç olay! Önce güldü sonra vurdu!

        İstanbul Sultangazi'nde bir kişi, takip ettiği kişinin peşinden iş yerine kadar geldi. İş yerinin önünde bu kişi ile sohbet eden şüpheli, bir süre güldükten sonra silahını çıkarıp tetiğe bastı. Karnından vurulan kişi yere yığılırken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 10:26 Güncelleme: 11.01.2024 - 10:56
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        İstanbul'da korkunç olay! Önce güldü sonra vurdu!
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        İstanbul'da olay, Sultangazi'ndeki 50. Yıl Mahallesi´nde meydana geldi. Evden çıkarak cadde üzerinde yürüyen kişiyi, bu sırada başka bir kişi takip etmeye başladı.

        TAKİP EDEN KİŞİ YANINA GELDİ

        DHA'da yer alan habere göre cadde üzerinde bulunan tekel bayiine giren kişi, bir süre burada oyalandı. İş yerinin kapısının önüne geldiği sırada kendisini takip eden kişi yanına geldi.

        GÜLERKEN SİLAHI ÇIKARIP ATEŞ ETTİ

        Burada sohbet eden ve bu sırada gülen kişi bir anda silahı çıkararak, takip ettiği kişinin karnına ateş etti. Saldırı sonrası şüpheli, koşarak olay yerinden kaçarken, yaralanan kişi içeriye girdi.

        VURULAN YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

        Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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        SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

        Yaralanan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

        O ANLAR KAMERADA

        Yaşanan saldırı anı ise, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüler de iş yerinin kapısında duran kişinin yanına gelen saldırganın kısa bir sohbet ettiği, sohbet sırasında önce güldüğü daha sonra üzerindeki silahı çıkararak, kapı önündeki kişiye ateş ettiği görülüyor.

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        #istanbul
        #Son dakika haberler
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