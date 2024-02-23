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        Haberler Gündem 3. Sayfa İSTANBUL'DA KORKUNÇ OLAY! Eşi ve çocuğunun önünde fırça sapıyla müşteriyi dövdü! - Son dakika haberi

        Eşi ve çocuğunun önünde fırça sapıyla müşteriyi dövdü!

        İstanbul Sultangazi'de, tüyler ürperten bir olay yaşandı. Hediyelik eşya satan mağazanın sahibi, tartıştığı müşteriyi, eşi ve çocuğunun önünde fırça sapıyla dövdü. Aldığı sopa darbeleriyle kafası yarılan adam ve ailesi polise giderek şikayetçi oldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 11:45 Güncelleme: 23.02.2024 - 13:29
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        Eşi ve çocuğunun önünde fırça sapıyla müşteriyi dövdü!
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        İstanbul'da olay, sabah saatlerinde Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, hediyelik eşya mağazası sahibi ile bir kadın müşterisi arasında tartışma çıktı.

        KADININ EŞİ TARTIŞMAYA DAHİL OLDU

        DHA'da yer alan habere göre çıkan tartışmaya kadının eşi de dahil olunca tartışma bir anda kavgaya dönüştü.

        MAĞAZA SAHİBİ FIRÇA SAPIYLA DARP ETTİ

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        Mağaza sahibi içeriden aldığı fırça ile adama art arda vurmaya başladı. Kavgaya çevredekiler ayırdı.

        POLİSE GİDİP ŞİKAYETÇİ OLDU

        Aldığı sopa darbeleriyle kafası yarılan adam ve ailesi polise giderek şikayetçi oldu.

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        #istanbul
        #Son dakika haberler
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