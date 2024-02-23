Eşi ve çocuğunun önünde fırça sapıyla müşteriyi dövdü!
İstanbul Sultangazi'de, tüyler ürperten bir olay yaşandı. Hediyelik eşya satan mağazanın sahibi, tartıştığı müşteriyi, eşi ve çocuğunun önünde fırça sapıyla dövdü. Aldığı sopa darbeleriyle kafası yarılan adam ve ailesi polise giderek şikayetçi oldu
İstanbul'da olay, sabah saatlerinde Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, hediyelik eşya mağazası sahibi ile bir kadın müşterisi arasında tartışma çıktı.
KADININ EŞİ TARTIŞMAYA DAHİL OLDU
DHA'da yer alan habere göre çıkan tartışmaya kadının eşi de dahil olunca tartışma bir anda kavgaya dönüştü.
MAĞAZA SAHİBİ FIRÇA SAPIYLA DARP ETTİ
Mağaza sahibi içeriden aldığı fırça ile adama art arda vurmaya başladı. Kavgaya çevredekiler ayırdı.
POLİSE GİDİP ŞİKAYETÇİ OLDU
Aldığı sopa darbeleriyle kafası yarılan adam ve ailesi polise giderek şikayetçi oldu.