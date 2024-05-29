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        Haberler Gündem İstanbul İstanbul'da köprüler Azerbaycan renklerine büründü

        İstanbul'da köprüler Azerbaycan renklerine büründü

        İstanbul'da köprüler, 28 Mayıs Bağımsızlık Günü nedeniyle Azerbaycan bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 03:34 Güncelleme: 29.05.2024 - 03:36
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        İstanbul'da köprüler Azerbaycan renklerine büründü
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        Azerbaycan'ın 28 Mayıs Bağımsızlık Günü nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Azerbaycan bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı.

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Azerbaycan'ın Bağımsızlık Gününü kutlarken, İstanbul Boğazı'ndaki köprülerin fotoğraflarını "Bu gece İstanbul başka güzel… Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü Can Azerbaycan’ın renkleri ile donatıldı. Azerbaycan’ın Müstakillik Günü kutlu olsun’" notuyla paylaştı.

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        #Son dakika haberler
        #istanbul
        #Azerbaycan
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