İstanbul'da kim kazanacak? Ekrem İmamoğlu mu? Binali Yıldırım mı? 31 Mart yerel seçimlerinin ardından gündemden bir an olsun düşmeyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi bugün tüm İstanbul'un katılımıyla yenilendi. İstanbulluların oy verme işlemi saat 17.00'da sona erdi. Şimdi gözler gelecek ilk sonuçta ve YSK'nın yayın yasağını kaldıracağı saatte. İşte 23 Haziran İstanbul seçim sonuçlarına dair detaylar...

İSTANBUL'DA EKREM İMAMOĞLU MU, BİNALİ YILDIRIM MI KAZANACAK?

İstanbul seçim sonuçları için nefesler tutuldu. Şimdi kapatılan sandıklarda oylar teker teker sayılıyor. İstanbul'un 31 Mart yerel seçimlerinde kazananı 13 bin 729 oyla Ekrem İmamoğlu olmuştu. Peki tekrarlanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde kazanan Binali Yıldırım mı olacak, yoksa Ekrem İmamoğlu mu? İlk sonuçlar gelir gelmez detayları haberimizde bulabilirsiniz.

YSK YAYIN YASAĞI NE ZAMAN KALKACAK?

YSK, İstanbul seçim sonuçları ile ilgili ilk sonuçların saat 21.00'da yayın yasağının kalkmasının ardından kamuoyu ile paylaşılmasına izin veriyor. Ancak tek pusulalı seçimde sayım işleminin daha hızlı olması nedeniyle YSK'nın yayın yasağını daha önce kaldırması bekleniyor. YSK'^dan gelecek son dakika bilgileri haberimizde olacak.

SEÇİM YASAKLARI BİTTİ Mİ? ALKOL YASAĞI SAAT KAÇTA BİTECEK?

Yerel seçimlerde oy verme günü saat 06.00’dan 24.00’e kadar alkollü içki satılamayacak, içkili ve umumi yerlerde alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasak olacak, eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalacak, eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.

Radyolarda ve her türlü yayın organlarında 18.00-21.00 saatleri arasında ancak YSK tarafından seçim ile ilgili verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek.