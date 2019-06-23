23 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İstanbul'da kim kazanacak? Ekrem İmamoğlu mu? Binali Yıldırım mı? 31 Mart yerel seçimlerinin ardından gündemden bir an olsun düşmeyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi bugün tüm İstanbul'un katılımıyla yenilendi. İstanbulluların oy verme işlemi saat 17.00'da sona erdi. Şimdi gözler gelecek ilk sonuçta ve YSK'nın yayın yasağını kaldıracağı saatte. İşte 23 Haziran İstanbul seçim sonuçlarına dair detaylar...
İSTANBUL'DA EKREM İMAMOĞLU MU, BİNALİ YILDIRIM MI KAZANACAK?
İstanbul seçim sonuçları için nefesler tutuldu. Şimdi kapatılan sandıklarda oylar teker teker sayılıyor. İstanbul'un 31 Mart yerel seçimlerinde kazananı 13 bin 729 oyla Ekrem İmamoğlu olmuştu. Peki tekrarlanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde kazanan Binali Yıldırım mı olacak, yoksa Ekrem İmamoğlu mu? İlk sonuçlar gelir gelmez detayları haberimizde bulabilirsiniz.
YSK YAYIN YASAĞI NE ZAMAN KALKACAK?
YSK, İstanbul seçim sonuçları ile ilgili ilk sonuçların saat 21.00'da yayın yasağının kalkmasının ardından kamuoyu ile paylaşılmasına izin veriyor. Ancak tek pusulalı seçimde sayım işleminin daha hızlı olması nedeniyle YSK'nın yayın yasağını daha önce kaldırması bekleniyor. YSK'^dan gelecek son dakika bilgileri haberimizde olacak.
SEÇİM YASAKLARI BİTTİ Mİ? ALKOL YASAĞI SAAT KAÇTA BİTECEK?
Yerel seçimlerde oy verme günü saat 06.00’dan 24.00’e kadar alkollü içki satılamayacak, içkili ve umumi yerlerde alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasak olacak, eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalacak, eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.
Radyolarda ve her türlü yayın organlarında 18.00-21.00 saatleri arasında ancak YSK tarafından seçim ile ilgili verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!